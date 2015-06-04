مدرب بولونيا الإيطالي يعلن إصابته بسرطان الدم

أعلن الصربي سينيسا ميهايلوفيتش مدرب بولونيا الإيطالي اليوم الأحد، عن إصابته بسرطان الدم، مؤكدًا أنه سيقاتل من أجل الشفاء منه.

صاحب الـ50 عامًا أعلن هذا الخبر خلال مؤتمر صحفي: "أنا مصاب بسرطان الدم، عندما أحبروني كانت صدمة كبيرة بالنسبة لي، انهمرت في البكاء لمدة يومين في غرفتي، تلك الدموع ليست دموع خوف، أنا لست خائفا أعرف أنني سأنتصر على المرض".

وأضاف: "هذا المرض هو من النوع القابل للعلاج والشفاء، سأواجه كل شيء، سأتغلب على المرض من أجل عائلتي، ومن أجل من يحبني".

ووجه المدرب شكره لناديه حيث قال : "أشكر الجميع في بولونيا، بكيت كثيرا مع كل الرسائل التي تلقيتها، ولكنني لا أود أن أكون السبب في تألم أي شخص".

وأكد جياني ناني طبيب فريق بولونيا أن ميهايلوفيتش يعاني من "سرطان الدم الحاد" وأن المدرب الصربي سيبدأ العلاج بداية من يوم الثلاثاء.

وتولى ميهايلوفيتش قيادة بولونيا خلفًا لفيلبو إنزاجي في يناير الماضي، وقاد الفريق من منطقة الهبوط في دوري الدرجة الأولى الإيطالي إلى المركز العاشر.