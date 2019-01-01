* رامز جلال حول كواليس «سبع البرمبة» لبرنامج مقالب.. وسعيدة بظهورى إلى جانب السقا وكرارة وجلال

* أفتخر بعملى مع عادل إمام فى «عوالم خفية» وأعتبره العمود الرئيسى للوسط الفنى

* أشارك فى فيلم «ديدو».. وأفكر فى العودة للغناء بـ«سينجل»



تشارك الفنانة نور قدرى، فى سباق عيد الفطر المبارك، بفيلم «سبع البرمبة»، مع الفنان رامز جلال ومحمد عبدالرحمن ومها أبو عوف وبيومى فؤاد، وتتحدث «نور» لـ«الشروق»، عن تفاصيل دورها فى الفيلم، والتى تقدم خلاله دور «نادين» صحفية ومقدمة برامج، تمر بحالة عاطفية مع مهندس ديكور يدعى «إبراهيم»، والذى يقدمه الفنان محمد عبدالرحمن، فى إطار كوميدى.

تقول نور قدرى: جذبنى لفيلم «سبع البرمبة» فكرته، بالإضافة إلى وجودى وسط باقة من أهم نجوم الفن فى فيلم واحد، هم أمير كرارة، وأحمد السقا، وياسر جلال، بالإضافة إلى بطل الفيلم رامز جلال، الذى كان صاحب ترشيحى للشخصية التى قدمتها بالاتفاق مع مؤلف الفيلم لؤى السيد.

ودورى فى الفيلم ليس كوميديا مثل أدوارى السابقة، لكن الكوميديا كانت فى المواقف نفسها، ووجود ممثلين كبار فى الكوميديا جعل الموضوع سلسا وليس معقدا فى التحضير، وكان العمل بسيطا «لايت»، وبالنسبة لتقديم دور فتاة تعمل فى مجال الميديا، لم أكن بحاجة إلى تحضير معقد، لأن هذه الشخصية اعتدنا أن نراها فى حياتنا اليومية، وهو ما جعل الدور سهلا.

كما كان وجود الفنان محمد عبدالرحمن «توتا» مهم جدا، فهو الممثل الوحيد الذى تضحك عندما تنظر إليه، وهو من الناس التى تؤدى عملها بشكل جيد، وكنت سعيدة أننى عملت معه، بينما رامز جلال طول الوقت يصنع مقالب فى نجوم العمل أثناء التصوير، إلى أن اعتدنا على ذلك.

< بمناسبة رامز جلال.. هل كنت تعلمين بمقلب «رامز فى الشلال» قبل تصويره؟

ــ للأسف تعرضت لمقلب رامز جلال، وكل معلوماتى عنه أنه برنامج مسابقات فقط مع الإعلامية مهيرة عبدالعزيز، وبرنامج يعرض فى رمضان فلم أتوقع أنه برنامج مقالب، وموضوع السفر جاء فجأة دون أى ترتيب، وحدثت مشكلة بسبب تأخر تذكرة الطيران، وشعرت بالتعب فى الطائرة، ونسيت حقائبى، ولم يوجد أى شىء منذ وصولى يوحى بأن هناك مقلبا، الأمور كانت طبيعية، وكانت حلقة برنامج «رامز فى الشلال» بعد تصوير فيلم «سبع البرمبة».

< كيف تقيمين تجربتك فى SNL بالعربى؟

هى من أحلى التجارب التى قدمتها فى حياتى، أو التى عرضت بشكل عام فى الإعلام، لكن المشكلة هو عدم وجود وعى أو ثقافة لدى الناس حول وجود برنامج كوميدى جرىء نوعا ما، وكلما ظهر برنامج كوميدى ناجح لديه شعبية يقومون بإيقافه على الفور.

< إلى أى مدى ساعدكم هذا البرنامج فى الانطلاق بشكل مختلف تمثيليا؟

ــ كنت أقدم 4 شخصيات أو أكثر كل أسبوع، ومعظم الوقت كنت أقدم شخصيات وأفكارا مختلفة، وكان ذلك ينمى مهارات كثيرة لدى ولكن فجأة كل ذلك توقف، كنا نقدم شخصيات وأدوار جديدة طوال الوقت وكنا نرى رد فعل الجمهور أولا بأول، وكان بالنسبة لى تجربة من أحسن التجارب التى شاركت بها.

< يميل نحوم مسرح مصر للعمل معا.. هل نجوم SNL بالعربى يميلون للعمل معا؟

ــ على حسب الأعمال التى يتم عرضها علينا، حيث أننى اشتركت من قبل فى فيلم «قلب أمة» مع محمود الليثى وأحمد سلطان، ولا أحد منا يرفض تقديم عمل مع أحد نجوم «SNL بالعربى»، وغير مشروط وجود كيمياء بيننا لتقديم عمل معا، فمن الممكن أن نقدم دور مع نجوم كوميديا آخرين ويكون بينا «ميكس».

< ما هو سر نجاحكم فى «SNL بالعربى» وماهو الاسكتش المفضل لك؟

ــ أنا قدمت فى «SNL بالعربى» عملا جيدا، والدليل على ذلك أن الجمهور لاحظ أننى مختلفة وأقدم كوميديا، لأنهم كانوا يعتقدون أننى الفتاة الطيبة الرقيقة، وسر نجاحى هو أن الجمهور شاهد تغيرا للأفضل على أدائى، والدليل أننى قدمت بعد «SNL بالعربى» أعمالا كوميدية كثيرة، وكان هذا بالنسبة لى نجاحا، وهناك اسكتشات مفضلة كثيرة منها؛ «الممرضة، وحلقات منى ذكى، وأكرم حسنى، وأحمد فهمى، وظافر العابدين».

< هل يزعجك تصنيفك كفنانة كوميدية بعد «SNL بالعربى»؟

ــ بالتأكيد تصنيفى فى نوعية محددة يزعجنى مثلما حدث فى الماضى وتم تصنيفى فى دور الفتاة الرومانسية اللطيفة وأزعجنى ذلك جدا، وكان يجعلنى غير سعيدة، بسبب أن صناع الأعمال الفنية كانوا لا ينظرون إلى إلا فى هذا المشهد، وأنا لا أحب ذلك إطلاقا، لأن الممثل هو فنان كامل قادر على تقديم أى دور يعرض عليه، أو أنه قادر أن يقدم أدوارا مختلفة كثيرة مثل؛ «الطيب، الشرير، الخبيث، المعقد، المجنون»، ولا يجب تصنيف الفنان فى دور محدد.

< تعملين فى الوسط الفنى منذ فترة طويلة.. هل مازلت تحتاجين للانتشار؟

ــ أنا لم أقدم شيئا حتى الآن، وتابعت ضاحكة: «لو مكانش الوسط الفنى صعب كان زمانى وصلت من بدرى»، لكنى أسير بخطوات بسيطة جدا، ولكن هذا نصيبى وأنا راضية به.

< هل تشعرين أن نجوميتك متأخرة؟

ــ أكيد نجوميتى متأخرة، لكنى غير منزعجة بالعكس، وأترك كل الأمور على الله، وأنا لم أقدم عمل مع أى حد، وأعتمد على اختيارى بأن يكون العمل محفور فى أذهان الجمهور، ويكون ذا قيمة ومعنى، ورفضت أعمالا عديدة عرضت على بسبب أنها كانت غير هادفة، ولابد أن يكون للفنان هدف فى اختيار أعماله، أنا مثلا اشتغلت مع الفنان عادل إمام فى مسلسل «عوالم خفية»، وأتشرف بالعمل معه، وهو شىء أفتخر به فى تاريخى المهنى، «واللى مشتغلش مع عادل إمام يبقى مشتغلش خالص فى حياته حتى لو مشهد واحد»، لأنه العمود الرئيسى للوسط الفنى، وعندما ننظر لتاريخه نجد أنه مر عليه أجيال كثيرة ومازال محتفظا بحضوره، وهو مدرسة نتعلم منه، بالإضافة إلى أننى عملت مع الفنانة يسرا ونادية الجندى ونبيلة عبيد وميرفت أمين ونور الشريف، وأنا محظوظة بالعمل معهم.

< بدايتك كمطربة.. فلماذا لم تقدمى أعمال غنائية؟

ــ بعد أن وقعت عقد انضمامى مع شركة روتانا وتم فسخ العقد، تراجع عدد شركات الإنتاج فى مصر بشكل كبير، وأصبح الإنتاج ذاتيا، وأصبح المطربون معتمدين على الأغانى «السنجل»، لكنى خلال هذه الفترة أستمع إلى كلمات أغانى لأننى رأيت ردود فعل كثيرة من قبل الجمهور بعد «SNL بالعربى» عن غنائى، وإن شاء الله أقدم أغنية «سينجل»، لكن أخشى أن أتسرع، لأننى أريد أن أقدم شيئا جيدا للجمهور، وألا تكون أقل مما قدمته من قبل.

< كيف ترين مقارنة البعض بين «SNL بالعربى» و«مسرح مصر»؟

ــ لا توجد علاقة، «مسرح مصر» يقدم مسرحا بشكل مختلف، أما «SNL بالعربى» فهو برنامج يقدم اسكتشات لفورمات معينة بشكل مختلف فى نطاق كوميدى، لكن الكوميديا مختلفة ولا يوجد أى مقارنة بينهما.

< هل ترين أن السوشيال ميديا ساهمت فى ظهور وجوه جديدة خلال الفترة الماضية؟

ــ طبعا، السوشيال ميديا أصبحت أداة تصنع أى شىء فى يوم وليلة، لكن للأسف أصبحت شيئا سيئا للغاية، والناس تتعامل معها بشكل خاطئ، وليس لدينا وعى وثقافة السوشيال ميديا، ويتم استخدامها فى إيذاء الآخرين أو تدمير مستقبلهم، وأحيانا نشعر بالفرحة بأننا أصبحنا نصنع «تريند» ونقوم بإيذاء الآخرين، وساهمت فى ظلم فنانين، ولحقت أضرارها بأشخاص كثيرة جدا، وهى لها سلبيات وايجابيات لكن سلبياتها أكثر، ولو فى أحد غير قوى فى السوشيال ميديا سيواجه صعوبات كثيرة، والحياة أصبحت سوشيال ميديا.

< ماهى مشاريعك القادمة؟ وهل هناك دور تتمنين تقديمه؟

ــ أشارك فى فيلم «ديدو»، وهو مأخوذ عن فيلم «honey i shrunk the kids»، و«down sizing»، و«عقلة الإصبع»، وهو من تأليف كريم فهمى، وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج كريم السبكى ومحمد أحمد السبكى، ويشارك فيه الفنان أحمد فهمى، وأحمد فتحى، شيكو، هشام ماجد، حمدى الميرغنى، وتم انطلاق تصويره، ولم يتم تحديد موعد عرضه، وأتمنى تقديم أدوار الشر والأدوار المركبة الصعبة، بعيدا عن الأدوار الطيبة التى ظهرت فيها خلال الفترة الماضية.