إسكوم الجنوب أفريقية تمدد انقطاع الكهرباء مع تزايد الطلب جراء برودة الطقس

قالت شركة إسكوم للكهرباء المملوكة للدولة في جنوب أفريقيا إنها ستقطع الكهرباء، اليوم الاثنين، حيث تمدد العمل بقطع التيار الكهربائي، ما يهدد بتفاقم الانكماش الاقتصادي.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، ستقلص إسكوم هولدنجز ألفي مجياوات من الشبكة يوم غد الاثنين، حيث تناضل من أجل إحداث استقرار لطاقة توليد الكهرباء المتضررة جراء فترات توقف منشآتها.

وقالت إن من المرجح أن يستمر انقطاع التيار الكهربائي خلال الأسبوع، فيما يتزايد الطلب.

ولم تحرز شركة الكهرباء، التي بدأت في سياسة ترشيد الكهرباء يوم الجمعة الماضي، أي تقدم فعال في إعادة وحدات توليد طاقة إضافية للعمل، حسبما أعلنت في بيان.

ووفقا للبيان، فإنه "خلال الأسبوع، ستظل إسكوم تعاني من ضغوط على التيار الكهربائي"، مشيرة إلى أنه "بسبب الطقس الأشد برودة، يرتفع الطلب على الكهرباء بشكل كبير".

ويلقي انقطاع الكهرباء بظلاله على آفاق الاقتصاد الأكثر صناعة في أفريقيا، حيث من المتوقع أن ينكمش هذا العام بنسبة 2ر7 بالمئة.

وتئن إسكوم، التي لم تشهد توليد طاقة بشكل مستقر لأكثر من عشر سنوات، جراء تراكم الديون، التي بلغت 450 مليار راند (27 مليار دولار).