الإمارات تسجل 344 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية الإماراتية عن تسجيل 344 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 55 ألفًا و198 في البلاد.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، مساء الاثنين، أشارت «الصحة الإماراتية» إلى تسجيل وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 334.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 373 حالة تعافي جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 45 ألفًا و513.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الاثنين، إلى أكثر من 570 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 13 مليون إصابة.