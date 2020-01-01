إشبيلية يضع قدما في دوري الأبطال بثنائية في مايوركا بالدوري الإسباني

بات إشبيلية على مشارف التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، عقب فوزه الثمين 2 - 0 على ضيفه ريال مايوركا اليوم الأحد في المرحلة السادسة والثلاثين للمسابقة.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت اليوم عن فوز أتلتيك بلباو على مضيفه ليفانتي 2 - 1، وإيبار على مضيفه إسبانيول 2 - 0، وليجانيس على ضيفه بلنسيه 1 - 0.

وارتفع رصيد أشبيلية، الذي حقق فوزه الرابع على التوالي في المسابقة، إلى 66 نقطة في المركز الرابع، المؤهل لمرحلة المجموعات في المسابقة القارية، متفوقا بفارق 9 نقاط أمام فياريال، صاحب المركز الخامس، الذي يستضيف ريال سوسييداد غدا الإثنين في المرحلة ذاتها.

ويكفي إشبيلية الحصول على نقطة وحيدة من مباراتيه المتبقيتين في المسابقة هذا الموسم أمام سوسييداد وبلنسيه للصعود رسميا لدوري الأبطال، وربما يضمن مشاركته في البطولة أيضا، حال تعثر فياريال أمام سوسييداد غدا.

في المقابل، تجمد رصيد مايوركا عند 32 نقطة في المركز قبل الأخير.

وافتتح لوكاس أوكامبوس التسجيل لإشبيلية في الدقيقة 41 من ركلة جزاء، فيما أضاف المغربي يوسف النصيري الهدف الثاني للفريق الأندلسي في الدقيقة 84.

وعاد أتلتيك بلباو لطريق الانتصارات الذي غاب عنه في المرحلتين الماضيتين بالمسابقة، بعدما اقتنص فوزا صعبا 2 / 1 من ملعب مضيفه ليفانتي في وقت سابق اليوم.

وارتفع رصيد بلباو، الذي خسر مباراتيه الماضيتين في البطولة أمام ريال مدريد وأشبيلية، إلى 51 نقطة في المركز السابع، بفارق نقطتين خلف خيتافي، الذي يحتل المركز السادس، الذي يصعد بصاحبه للدور المؤهل لمرحلة المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي.

وربما يعيد خيتافي فارق النقاط الخمس، الذي يفصله عن بلباو، حال فوزه على مضيفه ديبورتيفو ألافيس غدا الإثنين في المرحلة ذاتها.

في المقابل، توقف رصيد ليفانتي، الذي فشل في تحقيق أي فوز للمباراة الرابعة على التوالي في البطولة، عند 43 نقطة في المركز الثاني عشر.

وبادر راؤول جارسيا بتسجيل هدف مبكر لبلباو في الدقيقة الرابعة، قبل أن يعود اللاعب ذاته ويحرز الهدف الثاني في الدقيقة 45، في حين قلص ليفانتي الفارق، عقب إحراز لاعبه إنيس باردي هدفه الوحيد في الدقيقة 71.

من جانبه، عزز إيبار آماله في البقاء بالمسابقة، بعدما حقق فوزا ثمينا 2 / صفر على مضيفه إسبانيول في وقت سابق اليوم.

وارتفع رصيد إيبار إلى 39 نقطة في المركز الخامس عشر، في حين تجمد رصيد إسبانيول، الذي تأكد هبوطه لدوري الدرجة الثانية منذ المرحلة الماضية، عند 24 نقطة في قاع الترتيب.

وافتتح إيدواردو ايكسبوزيتو التسجيل لإيبار في الدقيقة 25 من ركلة جزاء، قبل أن يحرز اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة 36 من متابعة لركلة جزاء أخرى قام بإهدارها.

واحتفظ ليجانيس بآماله في البقاء بالمسابقة، عقب فوزه الثمين 1 / صفر على ضيفه بلنسيه.

وارتفع رصيد ليجانيس إلى 32 نقطة في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع)، فيما توقف رصيد بلنسيه عند 50 نقطة في المركز التاسع.

وارتدى روبن بيريز ثوب الإجادة في اللقاء، عقب تسجيله هدف ليجانيس الوحيد في الدقيقة 18 من ركلة جزاء.

واضطر ليجانيس للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه جوناثان كريستيان سيلفا في الدقيقة 54، لكن بلنسيه أخفق في استغلال النقص العددي في صفوف منافسه، خاصة بعدما أهدر لاعبه دانييل بارييخو ركلة جزاء في الدقيقة 60.

وتأتي تلك الخسارة لتقلص آمال بلنسيه، الذي تلقى خسارته الثانية عشر في المسابقة هذا الموسم، في التواجد ضمن المراكز المؤهلة للمسابقات القارية في الموسم القادم.