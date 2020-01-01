الدقهلية: إزالة 148 حالة تعد على أراضي الدولة بالموجة الـ16

تابع الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين، أعمال حملات إزالة التعديات بنطاق المحافظة، مشيرًا إلى إزالة 148 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة منذ بدء أعمال الموجة الأريعاء الماضي، وحتى اليوم.



وأشار إلى تنفيذ إزالات شملت: 117 حالة تعد بالمباني بمساحة 8120 متر مربع، و31 حالة تعد بالزراعة بمساحة 2فدان و5 قراريط و11 سهما، تتبع لولاية الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، وللموارد المائيه والري والسكة الحديد والأوقاف والاصلاح الزراعي والطرق، وذلك بمراكز ميت غمر وشربين وطلخا والمنصورة وأجا والمنزلة والجمالية ومنية النصر وحي شرق وغرب المنصورة ونبروه ودكرنس، والمطرية وبني عبيد.



وأوضح أنه تم اليوم فقط إزالة 39 حالة تعد بعدد من المراكز ضمن العدد الإجمالي الذى تم إزالتة منذ بدء تنفيذ أعمال الموجة 16، وشملت إزالة تعديات بالبناء عدد 28 حالة بمساحة 1749 م2- وعدد 11 تعد بالزراعة بمساحة 19 سهما، 22 قيراطا).