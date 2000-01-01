السعودية تؤكد أهمية الالتزام باتفاق أوبك بلس للتعجيل بعودة التوازن للسوق

أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان رئيس اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، اليوم الاثنين، أهمية التزام جميع الدول المشاركة في الاتفاق بحصص الخفض المُحددة لها، للتعجيل بعودة التوازن إلى السوق البترولية العالمية.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن وزيري الطاقة في البلدين، عقب اتصال الأمير عبد العزيز بن سلمان مع وزير الطاقة النيجيري تيمبيري سيلفا، الذي أكد التزام بلاده باتفاق "أوبك بلس"، موضحاً أن بلاده تُدرك أن التزامها الحالي بحصتها من الخفض لا يزال دون مستوى الالتزام التام، كما أكّدت ذلك المصادر الثانوية التي تراقب السوق، مؤكّداً أن نيجيريا سترفع مستوى التزامها إلى 100 %، مع التزامها بالتعويض، خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر، عن كميات الإنتاج الزائدة خلال شهري مايو ويونيو، كما ذكرت وكالة الانباء السعودية "واس" مساء اليوم الاثنين.

وفي ختام الاتصال الهاتفي، أكّد الوزيران أن ما تبذُله الدول المشاركة في اتفاق "أوبك بلس"، من جهود باتجاه الالتزام بنسب خفض الإنتاج التي أقرها الاتفاق، يصب في صالح تعزيز استقرار أسواق البترول العالمية والتعجيل بتحقيق توازنها.