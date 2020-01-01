المشدد 15 عاما لـ3 باعة أرغموا شخصا على خلع ملابسه وبيع شقته بالإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي، اليوم الاثنين، كل من: "ال.ح.م"، وشقيقه "م.ح.م"، وزوجته "م.س.ع"، بائعي خضار، بالسجن المشدد 15 عامًا؛ لاتهامهم بخطف وسرقة "ح.م.ع"، وذلك في القضية رقم 2623 لسنة 2020 جنايات محرم بك.

تعود وقائع القضية، إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة محرم بك؛ حول بلاغ من شخص استدراج 3 أفراد، باستدراجه وخطفه، وسرقته، أثناء تواجده في نطاق دائرة القسم.

كشفت التحقيقات، أن المجني عليه تعرف على بائعة خضار وزوجها، أثناء تواجدهما للبيع أسفل العقار، محل سكن والدته، وكان يساعدهما "ماديًا" لتربية أبنائهم، إلا أن المتهمة اتصلت بالمجني عليه، وطلبت منه الحضور؛ لاحتياجها مبلغ مالي لسداد إيجار الشقة، محل سكنها.

وأضافت التحقيقات، أنه وعند حضور المجني عليه، إلى الشقة فوجئ بزوجها، وشقيقه، يُشهران سلاحان أبيضان "سكينان" وأرغموه على خلع ملابسه، لاعتباره أنه حضر إلى الشقة لممارسة الرذيلة مع زوجته، ثم أكرهوه للتوقيع على إيصالات أمانة، وعقد بيع شقته، واستولوا على مبلغ 10 آلاف جنيه، كان بحوزته.

وبتحرير محضر بالواقعة، تم العرض على النيابة العامة، والتي قررت حبس المتهمين على ذمة التحقيقات، إلى أن تم إحالتهم لمحكمة جنايات الإسكندرية، حيث اتخذت حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: عبد العظيم صادق، ووائل إسماعيل عرابي، وأمانة سر، خميس قمر.