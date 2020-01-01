التقسيم الإدارى بالدقهلية توافق على تغيير اسم عزبتي الدق وشقرف

وافقت اللجنة العليا للتقسيم الإدارى بمحافظة الدقهلية، فى اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وبحضور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، واللواء عبد القادر النورى وكيل الوزارة السكرتير العام، واللواء إبراهيم سلامة مساعد مدير أمن الدقهلية، على تغيير اسم عزبة "الدق " بمركز شربين لتكون بمسمى عزبة دار السلام، وكذا تغيير اسم عزبة شقرف التابعة لمركز بلقاس لتكون بمسمى عزبة "السلام".

وكان جدول أعمال اجتماع اللجنة، تناول عددا من الموضوعات الأخرى المتعلقة بنقل تبعية بعض المناطق وكذا فصل زمام بعض المناطق الأخرى، وأيضا رفع مستوى نقط الخدمات الشرطية إلى مستوى مركز شرطة، وتقرر الإرجاء للفصل فى تلك الموضوعات لحين استكمال الشروط وتوافرها، وأن يتم العرض لها فى جلسات اجتماع اللجنة المقبل.