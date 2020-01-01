أحدث استطلاع للرأي يظهر تقدم دودا في انتخابات الرئاسة البولندية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أظهر استطلاع للرأي أجري في وقت متأخر مساء الأحد تقدم الرئيس البولندي أندريه دودا بفارق ضئيل في الانتخابات الرئاسية التي جرت اليوم ليقترب من تحقيق انتصار صعب سيتيح للقوميين الذين يتولون السلطة تشديد إصلاحاتهم المحافظة.

واعتمد الاستطلاع على بيانات لآراء الناخبين فور خروجهم من مراكز الاقتراع ونتائج رسمية أولية.

وذكر الاستطلاع أن دودا، حليف حزب القانون والعدالة القومي الحاكم، حصل على 50.8 بالمئة من الأصوات.

وجاء الليبرالي رافال تراسكوفسكي، رئيس بلدية وارسو ومرشح حزب المنبر المدني الوسطي وهو أكبر أحزاب المعارضة، بالمركز الثاني مسجلا 49.2 بالمئة.