محافظ القاهرة: فتح كل المجازر الحكومية مجانا طوال أيام عيد الأضحى

قرر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، فتح كل المجازر الحكومية بالقاهرة كالمجزر الآلي وجيركو والسلام والممتاز وطره وحلوان، لاستقبال أضاحي المواطنين وتيسير تقديم خدمة الذبح مجاناً للأهالى الراغبين فى ذبح الأضحية طوال أيام العيد.

وأوضح، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن ذلك منعا للذبح خارج المجازر، مشدداً على توقيع الكشف عليها قبل الذبح، إضافة إلى تشديد الرقابة للتأكد من عدم الذبح خارج المجازر، حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة وللتأكد من سلامة اللحوم.

وأكد ضرورة تجهيز كل المجازر التابعة للمديرية للعمل على مدار 24 ساعة خلال فترة العيد، لافتا إلى حظر إقامة أي شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة سواء للمواطنين أو محلات الجزارة لعدم إعاقة حركة المرور، مشددا على سرعة التعامل بحزم مع المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

وشدد على مدير مديرية الطب البيطرى، بالتنسيق مع رؤساء الأحياء وشرطة المرافق ومباحث التموين؛ لتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق ومحلات الجزارة للتأكد من سلامة المعروض.