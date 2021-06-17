أسيوط: فتح المجازر وإلغاء إجازات الأطباء البيطريين وحملات لحظر ذبح الأضاحي بالشوارع

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، ومن بينها فتح المجازر الحكومية بالمجان أمام المواطنين الرغبين في ذبح الأضحية مع توقيع الكشف عليها قبل الذبح وحظر ذبح الإضاحي في الطرقات العامة والشوارع وتوقيع غرامات على المخالفين وتشديد الرقابة للتأكيد من تنفيذ التعليمات؛ حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة فضلًا عن إلغاء إجازات الأطباء البيطرين خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وشدد محافظ أسيوط، على ضرورة التنسيق بين مديرية الطب البيطري وإدارة المجازر ومديرية التموين لشن حملات مكثفة قبل وأثناء وبعد عيد الأضحى المبارك تستهدف شوادر ومحال عرض وبيع اللحوم الطازجة والمجمدة؛ للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للاستهلاك الآدمي وضبط وإعدام ما هو غير صالح حفاظا على الصحة العامة للمواطنين على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمتاجرين بالصحة العامة بقرى ومراكز المحافظة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور ممدوح بداري مدير مديرية الطب البيطري بأسيوط إنه تم وضع خطة متكاملة مكونة من عدة محاور استعداداً لعيد الأضحى المبارك بناء على توجيهات محافظ أسيوط.

وأشار إلى فتح المجازر مجانا أمام المواطنين بدون رسوم طوال أيام العيد كما تم صيانتها والاطمئنان على توافر متطلبات عمليات الذبح بإشراف مدير إدارة المجازر بالمديرية؛ وذلك منعا لانتشار الأمراض والأوبئة والحد من ذبح الأضاحي بالشوارع والطرقات، حيث تعمل تلك المجازر لمدة 24 ساعة يوميا مع إلغاء جميع الإجازات للأطباء والعاملين بتلك المجازر خلال أيام العيد.

وأكد القيام بحملات إرشادية للمواطنين بالتعاون مع إدارة الإرشاد البيطري؛ لتوعيتهم بعدم شراء مذبوحات من خارج المجازر الحكومية والتأكد من وجود الأختام على اللحوم، كما تم تشكيل غرفة عمليات بمديرية الطب البيطري وربطها بغرفة عمليات المحافظة.

وأشار إلى التنسيق مع مديريتي الصحة والتموين؛ لتكثيف حملات التفتيش والمتابعة على الأسواق والمحلات ومنافذ بيع وعرض اللحوم سواء الحية أو المبردة أو المجمدة بكافة القرى والنجوع لضمان سلامة المنتجات ومطابقتها للمواصفات.



