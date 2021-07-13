وزيرة الصناعة: فرص كبيرة أمام الصادرات المصرية بأسواق جنوب السودان

قالت نفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن هناك فرصا كبيرة أمام الصادرات المصرية للنفاذ لأسواق دولة جنوب السودان وتلبية احتياجاتها من المنتجات المصرية، نظرا لما يتمتع به المنتج المصري من جودة عالية وسمعة طيبة وقبول كبير لدى المستهلك الجنوب سوداني.

وأشارت الوزيرة في تصريح صحفي اليوم، إلى أن الحكومة المصرية حريصة على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري المشترك مع دول حوض النيل للاستفادة من المقومات الاقتصادية الكبيرة لهذه الدول، وبما يعزز أهداف التنمية المستدامة بها ويحقق المصلحة المشتركة للاقتصاد المصري واقتصاداتها على حد سواء.

وأضافت جامع أن حجم التبادل التجاري بين مصر ودولة جنوب السودان بلغ العام الماضي نحو 707 آلاف دولار، لافتة إلى أن أهم بنود التبادل التجاري بين البلدين تشمل الخضر والفاكهة والسكر والزجاج والقطن .

وذكرت وزارة التجارة والصناعة اليوم أن وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع و وزير التموين والتجارة الداخلية القاهرة الدكتور علي المصيلحي، غادرا صباح اليوم الثلاثاء - متوجهان إلى مدينة جوبا عاصمة جنوب السودان لافتتاح فعاليات معرض "صنع في مصر" والذي تشرف على تنظيمه الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، بحضور عدد من وزراء حكومة جنوب السودان والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفير محمد قدح، سفير مصر بدولة جنوب السودان.

وأشارت إلى أن المعرض مقام على مساحة 1800 متر مربع ويضم العديد من القطاعات الإنتاجية الواعدة والتي تشمل الصناعات الغذائية والأجهزة المنزلية والملابس الجاهزة والمستلزمات الطبية وقطاع المطاحن ومنتجات الدقيق وقطاع الخدمات واللوجيستيات، فضلا عن جناح لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ويضم منتجات يدوية وحرفية لـ 9 عارضين تشمل منتجات ملابس وجلود ومفروشات وتحف من نحاس وصدف وغيرها من القطاعات الأخرى التي يحتاجها سوق دولة جنوب السودان الشقيقة.

وذكرت أن تنظيم هذا المعرض يعكس إيمان الدولة المصرية بدورها نحو أشقائها من الدول الإفريقية من خلال توفير احتياجات الأسواق الإفريقية بمنتج مصري متميز ذو سعر تنافسي يلبي رغبات واحتياجات المستهلك الإفريقي.