 الرئيس العراقي يدعو إلى محاسبة المقصرين في حادثة مستشفى الناصرية - بوابة الشروق
الثلاثاء 13 يوليه 2021 10:03 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد زيادة الإقبال على كفالة الأطفال الأيتام بعد عرض مسلسل ليه لأ؟

النتـائـج تصويت

الرئيس العراقي يدعو إلى محاسبة المقصرين في حادثة مستشفى الناصرية

بغداد - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 13 يوليه 2021 - 9:03 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 13 يوليه 2021 - 9:03 ص

دعا الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الثلاثاء، إلى إجراء تحقيق في حادثة الحريق الذي نشب الليلة الماضية في مركز عزل للمصابين بفيروس كورونا في مستشفى الحسين التعليمى بمدينة الناصرية.

وكتب الرئيس العراقي، في تغريدة على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن "فاجعة مستشفى الحسين في ذي قار، وقبلها مستشفى ابن الخطيب في بغداد، نتاج الفساد المستحكم وسوء الإدارة الذي يستهين بأرواح العراقيين ويمنع إصلاح أداء المؤسسات".

وشدد على أن "التحقيق والمحاسبة العسيرة للمقصرين هو عزاء أبنائنا الشهداء وذويهم، ولابد من مراجعة صارمة لأداء المؤسسات وحماية المواطنين".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك