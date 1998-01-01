وزير فرنسي يشدد على استعداد بلاده للضغط على المسؤولين عن التعطيل السياسي في لبنان

شدد وزير التجارة الفرنسي فرانك ريستر على استعداد بلاده للعمل مع شركائها لإنشاء نظام عقوبات للضغط على المسؤولين عن التعطيل السياسي في لبنان.



وجاء في بيان للسفارة الفرنسية في لبنان، اليوم الثلاثاء، أن ريستر "شدد على استعداد فرنسا للعمل مع شركائها الإقليميين والدوليين، لا سيما بعد الاتفاق المبدئي لمجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في 12 يوليو بشأن إنشاء نظام للعقوبات، للضغط على المسؤولين عن التعطيل السياسي ولتحقيق الخروج من الأزمة".



وأشار إلى أن المساعدات الاقتصادية والمالية الدولية للبنان لا تزال مشروطة بإطلاق إصلاحات ذات مصداقية".



وشدد ريستر "على أن فرنسا تجند كامل طاقتها لدعم الشعب اللبناني في استمرار الجهود المبذولة على وجه الخصوص عقب انفجار 4 آب/أغسطس في مرفأ بيروت".



وأشار إلى أنه "سيتم قريبا تنظيم اجتماع جديد لحشد المساعدات الدولية للبنانيين".



وأضاف البيان أن "الوزير الفرنسي التقى رئيس لبنان ميشال عون وجدد التأكيد على الحاجة الماسة إلى قيام المسؤولين اللبنانيين بتشكيل حكومة ذات مصداقية وفعالة، تعمل على تنفيذ الإصلاحات اللازمة بما يخدم مصلحة لبنان وبما يتماشى مع تطلعات الشعب اللبناني.



يذكر أن فرنسا تعتبر أحد شركاء لبنان السياسيين البارزين،وهي تدعم استقرار لبنان ووحدته واستقلاله وسيادته، وتُعير اهتمامًا كبيرًا لتعزيز مؤسسات الدولة، وتلتزم بدعم التطلعات التي عبّر عنها الشعب اللبناني في ما يتعلق بالإصلاحات والحوكمة. وتدعو إلى تشكيل حكومة مَهمَة تضطلع بتنفيذ الإصلاحات اللازمة لنهوض لبنان.