شرطة هايتي: الشخص المعتقل منذ يومين كان يخطط لأن يصبح الرئيس

قالت الشرطة في هايتي إن الشخص الذي تم اعتقاله أول أمس الأحد للاشتباه في تورطه باغتيال الرئيس جوفينيل مويس كانت لديه خططٌ لأن يصبح الرئيس.

وأضافت الشرطة، حسبما ذكرت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن المعتقل الهايتي "كريستان إيمانويل سانون" متهم بتجنيد الأفراد الذين قاموا باغتيال الرئيس مويس في 7 يوليو الجاري.

وأوضحت القناة أن اغتيال مويس جاء على يد كولومبيين وهايتيين أمريكيين وأن الكثيرين منهم اعتقلوا أو قتلوا.

وأعلنت شرطة هايتي الأحد الماضي الأحد أنها اعتقلت مواطنا هايتياً قالت "كانت له أهداف سياسية" وقام بتجنيد الكوماندوز الذين اغتالوا مويس، وأكدت الشرطة أن سانون دخل هايتي "على متن طائرة خاصة" من أجل أهداف سياسية.