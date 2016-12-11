روسيا تسجل فائضا قياسيا في الميزانية خلال النصف الأول من العام

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة اليوم الثلاثاء أن ميزانية روسيا حققت فائضا قياسيا خلال النصف الأول من العام الحالي يعادل 23 مليار دولار رغم العقوبات الغربية المفروضة على روسيا نتيجة غزوها أوكرانيا.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن وزارة المالية القول إن فائض الميزانية خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 1374 تريليون روبل (23 مليار دولار) بفضل زيادة الإيرادات.

واستفادت روسيا من الارتفاع الكبير لأسعار النفط، حيث زادت إيرادات الدولة من صادرات النفط والغاز الطبيعي عن التوقعات.

حققت روسيا إيرادات من مبيعات النفط والغاز خلال النصف الأول أكثر من 100 مليار دولار، بما يعادل 66% من إجمالي الإيرادات المتوقعة من مبيعات النفط والغاز الطبيعي خلال العام الحالي ككل.

وحتى الآن أدت حزم العقوبات الغربية العديدة ضد روسيا إلى صعوبة استيراد موسكو للسلع الغربية، لكنها ظلت تصدر منتجاتها التصديرية الرئيسية وبخاصة النفط والغاز الطبيعي.

في الوقت نفسه فإن ارتفاع أسعار المواد الخام ساعد روسيا في تحقيق إيرادات كبيرة رغم تراجع حجم الصادرات نتيجة العقوبات.

كما أظهرت بيانات نشرت أمس ارتفاع فائض الحساب الجاري لروسيا إلى مستوى قياسي قدره 1ر70 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام الحالي، بفضل زيادة إيراداتها من الطاقة والمواد الخام، مما بدد التأثير السلبي للعقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة على روسيا منذ غزو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأوكرانيا.

وساهم انهيار واردات روسيا نتيجة العقوبات الغربية في زيادة فائض الحساب الجاري.