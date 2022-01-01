وزيرة الخارجية الألمانية تعلن أنها لا تزال تعاني تداعيات الإصابة بكورونا

كشفت وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك، أنها لا تزال تعاني تداعيات إصابتها بعدوى فيروس كورونا حتى بعد مضي شهر على إصابتها بالمرض.



وفي تصريحات لمجلة "شتيرن"، قالت الوزيرة المنتمية إلى حزب الخضر، اليوم الأربعاء:" لقد طرحتني أرضا بالفعل رغم أخذ التطعيم أربع مرات، وقد استلقيت لمدة أسبوعين، وحتى الآن لا أستطيع أن أصعد أكثر من طابقين على قدمي".



وأضافت بيربوك (41 عاما):" لا يسعني إلا أن أدعو إلى ارتداء الكمامة عند الضرورة والاختبار، الاختبار، الاختبار".



كانت بيربوك أجرت اختبارا للكشف عن كورونا في بداية يونيو الماضي خلال زيارة لباكستان، وجاءت النتيجة إيجابية كما ظهرت عليها أعراض إنفلونزا واضحة.



وعلى إثر ذلك ألغت مواعيدها في باكستان وألغت السفر إلى المحطتين الأخريين في جولتها حيث كانت تعتزم التوجه إلى اليونان وتركيا، وعادت إلى برلين ملتزمة بشروط العزل.



وفي ذات السياق، ثبتت إصابة وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك بعدوى فيروس كورونا اليوم الأربعاء حيث أعلنت متحدثة باسم الوزارة أن نتيجة اختبار سريع واختبار"بي سي آر" جاءت إيجابية، وذكرت المتحدثة أن هابيك بدت عليه أعراض البرد وأنه دخل في عزل.