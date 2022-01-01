البنك المركزي الأوروبي يؤكد متابعة تأثير سعر الصرف على التضخم

قال متحدث باسم البنك المركزي الأوروبي إن البنك "لا يستهدف سعر صرف معين لليورو".



ونقلت وكالة بلومبرج عن تصريحات المتحدث عبر البريد الإلكتروني قوله "ورغم ذلك نحن مهتمون دائما بتأثير سعر الصرف على التضخم في إطار تفويض البنك بالنسبة لتحقيق استقرار الأسعار".



يأتي ذلك في حين انخفضت قيمة سعر صرف اليورو ليتساوى مع الدولار (واحد مقابل واحد) ظهر أمس الثلاثاء وذلك لأول مرة منذ نحو 20 عاما.



يشار إلى أن اليورو يواجه ضغوطا في الأسواق المالية منذ فترة طويلة لأسباب ناجمة عن تأثيرات حرب أوكرانيا التي أثرت على أوروبا على نحو خاص والمكافحة المتحفظة نسبيا للتضخم من جانب البنك المركزي الأوروبي.