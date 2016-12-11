مصادر: مبادلة تجري محادثات لشراء فورترس إنفستمنت الأمريكية

قالت مصادر مطلعة إن شركة مبادلة للاستثمار الإماراتية تجري محادثات لشراء شركة إدارة الأصول الأمريكية فورترس إنفستمنت جروب من مجموعة سوفت بنك جروب كورب اليابانية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن أحد المصادر القول إن مبادلة وهي صندوق ثروة سيادي مملوكة لحكومة أبوظبي تبحث الصفقة التي ستصل قيمتها إلى أكثر من مليار دولار. يذكر أن مبادلة تعتبر مناظرة لسوفت بنك منذ سنوات، وفي عام 2017 قالت إنها ستكون من بين المستثمرين في صندوق الاستثمار فيجن الذي أطلقته سوفت بنك.

وقالت المصادر إنه رغم وصول المحادثات إلى مرحلة متقدمة، فإنه لا يوجد ما يضمن الوصول إلى اتفاق نهائي، خاصة في ظل وجود مشترين محتملين آخرين للشركة الأمريكية.

كانت بلومبرج قد ذكرت في نوفمبر الماضي أن سوفت بنك التي يقودها الملياردير الياباني ماسايوشي سون تدرس الخيارات المتاحة بالنسبة لمستقبل ملكية فورترس بما في ذلك احتمال بيعها.

كانت سوفت بنك قد اشترت فورترس في 2017 على أمل الاستفادة من خبرتها في إدارة صندوق فيجن.