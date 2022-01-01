رئيس معهد الفلك: لم يثبت وجود كائنات فضائية حتى الآن

قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن لم يثبت وجود كائنات فضائية حتى الآن.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الرسالة" على قناة "الحدث اليوم"، مساء الأربعاء، أن اقتراب أي كويكب من الأرض يكون بمسافة نسبية، تتراوح بين أربعة وخمسة أضعاف بين الأرض والقمر.



وأشار إلى أن اقتراب الكويكبات يحدث من الناحية الفلكية لكن دون وجود خطورة على الكوكب.



ولفت إلى أن مسألة توقع نهاية العالم أمر يظل خارج العلم بشكل كامل، موضحًا أنه من غير المعروف حجم الكون من الأساس.



وتابع: "لفترة قريبة، نتوقع أننا وصلنا لمنتصف عمر الكون وهو 4.5 مليار سنة ضوئية، والصور التي حصل عليها تليسكوب ويب أظهرت أعماق تصل إلى 13.5 مليار سنة، ولا تزال هناك المزيد من الأعماق".



ويوم الاثنين، كشفت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) عن أول صورة بالألوان الكاملة من تلسكوب جيمس ويب الفضائي، واصفة إياها بأنها "أعمق وأوضح صورة بالأشعة تحت الحمراء للكون البعيد حتى الآن".



وقالت وكالة الفضاء الأمريكية إن الصورة التي تظهر عنقودا من المجرات هي مجال عميق مركب يظهر عنقود المجرة (سماكس 0723)، كما ظهر قبل 4.6 مليار سنة.