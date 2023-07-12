جماهير إنتر تتوسل أونانا للبقاء في إيطاليا

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نشرت صحيفة كوريري ديلو سبورت الإيطالية اليوم الخميس، مقطع فيديو شهد توسل جماهير إنتر ميلان الحارس الكاميروني اندريا أونانا للبقاء بصفوف النيراتزوري للموسم المقبل.

ويحاول مانشستر يونايتد الإنجليزي ضم أونانا لصفوفه بسوق الانتقالات الصيفية الجارية بعد رحيل الحارس الإسباني ديفيد دي خيا عن ملعب الأحلام أولد ترافورد.

وحدد إنتر ميلان 60 مليون يورو لبيع أونانا للمان يونايتد وعرض النادي الإنجليزي 50 مليون يورو فقط، ولا تزال المفاوضات بين الطرفين قائمة لانتقال الحارس الكاميروني للدوري الإنجليزي.

ووصل أونانا صاحب الـ27 عامًاَ صباح اليوم الخميس، إلى مركز تدريبات إنتر ميلان لبدء الموسم التحضيري مع العملاق الإيطالي.