سوناك: زيلينيسكي أعرب مرارًا عن إمتنانه للدعم العسكرى البريطاني

رفض رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك التعليق على تصريحات وزير الدفاع بن والاس التي قال فيها إن على أوكرانيا أن تظهر "امتنانها" للدعم العسكري الذي قدمته بريطانيا لها، مضيفاً إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "أعرب مرارًا عن امتنانه" لما فعلته المملكة المتحدة لكييف منذ اندلاع الغزو الروسي قبل أكثر من 500 يوم ، وفق صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية.

وأشار والاس، في تصريحات للصحفيين عقب انتهاء قمة الناتو في فيلنيوس، إلى أن زيلينسكي بحاجة إلى أن يكون حريصًا على إبقاء "السياسيين المتشككين" في جانب الولايات المتحدة، لا سيما مع الانتخابات الرئاسية المقبلة العام المقبل.

وقال الوزير إن بعض الحلفاء الذين يقدمون مساعدة دفاعية لكييف "يريدون أن يروا الامتنان،" لكن سوناك، في رد على وزير الدفاع، قال إن الشعب الأوكراني "ممتن للغاية للدعم الذي أظهرناه".

وقال زيلينسكي في وقت سابق إنه لا يعرف ما الذي "يعنيه" والاس، لكنه أعرب عن أن بلاده كانت "ممتنة دائمًا" لبريطانيا.

كان العديد من الحلفاء الغربيين، بمن فيهم إدارة الرئيس جو بايدن في واشنطن وحكومة المملكة المتحدة، داعمين صريحين لأوكرانيا.

وفي حديثه في مؤتمر صحفي بعد القمة التي استمرت يومين في العاصمة الليتوانية، قال سوناك: "أعرب الرئيس زيلينسكي عن امتنانه لما قمنا به في عدد من المناسبات، ليس أقلها في خطابه المؤثر بشكل لا يصدق الذي ألقاه أمام البرلمان في وقت سابق".

واختتم تصريحاته قائلاً: "أنا أعلم أنه وشعبه ممتنون بشكل لا يصدق للدعم الذي أظهرناه، والترحيب الذي قدمناه للعديد من العائلات الأوكرانية، وأيضًا للقيادة التي أظهرناها طوال هذا الصراع".