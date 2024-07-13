المهندس طارق يوسف رئيس شركة «كونكريت بلس»: نستهدف تنفيذ أعمال بـ12 مليار جنيه خلال 2024 مقابل 8 مليارات جنيه خلال 2023

• هدفنا زيادة معدل التنفيذ لتعويض فترة الارتباك والتوقف فى الربع الأول من العام

• لدينا محفظة تعاقدات بقيمة ٤٠ مليار جنيه تضم ٥٢ مشروعا والأولوية للتنفيذ

• ضخ 750 مليون جنيه فى رأسمال الشركة خلال عام ليصل إلى 1٫2 مليار جنيه

• زيادة رأسمال شركة رولينج للصناعات ما بين ٥ إلى ٧ مليارات جنيه خلال عامين

• نتفاوض مع مستثمرين محليين وأجانب للدخول بحصة ٣٠٪ فى مصنع الإطارات

• نتنافس على مشروع مستشفيات فى العراق وندرس مشروعا سكنيا فى سلطنة عمان باستثمارات ٤ – ٥ مليارات جنيه

• البدء فى تنفيذ مصنع الإطارات فى الربع الأخير من العام وجار الاتفاق على تمويل بقيمة ٣٥٠ مليون يورو

• لدينا استثمارات فى سوق المال تتجاوز ٢ مليار جنيه وندرس الطرح فى البورصة مع تشغيل مصنع الإطارات

تستهدف شركة كونكريت بلس للمقاولات والصناعة تنفيذ أعمال بقيمة ١٢ مليار جنيه بنهاية العام الجارى مقابل ٨ مليارات جنيه نفذتها الشركة عام ٢٠٢٣، تبعا لتصريحات المهندس طارق يوسف الرئيس التنفيذى للشركة.

وقال يوسف لـ «مال وأعمال ــ الشروق»: إن شركته تستهدف خلال يوليو الجارى تنفيذ أعمال بقيمة مليار جنيه لأول مرة لتعويض تراجع معدلات التنفيذ خلال الربع الأول من العام والذى شهد ارتباكا فى سعر الصرف وعدم القدرة على التسعير وهو ما دفع الشركة لعدم إبرام أية تعاقدات فى الفترة من نوفمبر ٢٠٢٣ إلى مارس ٢٠٢٤.

تابع: استطاعت الشركة إبرام تعاقدات خلال العام الماضى بقيمة ٢٠ مليار جنيه، لتبلغ محفظة التعاقدات ٤٠ مليار جنيه وتضم ٥٢ مشروعا ولذلك تمنح الشركة الأولوية لعمليات التنفيذ، وبالفعل قامت الشركة بتسليم ١٣ مشروعا منذ بداية العام وتعمل على الانتهاء من تسليم نحو ٢٠ مشروعا بنهاية العام الجارى أبرزها جامعة السويدى ومستشفى جامعة كفر الشيخ وسجن العاشر من رمضان وسجن ١٥ مايو و٣ مشروعات فى توشكى ومحور بن زايد فى العاصمة الإدارية ومبنى الكاتدرائية وغيرها من المشاريع مع القطاع الخاص.

وقال يوسف إن الشركة أبرمت تعاقدات جديدة خلال الشهور الثلاثة الماضية منها تعاقد بقيمة ٥٠٠ مليون جنيه مع شركة سوديك ضمن مشروعها جون بالساحل الشمالى، وتعاقد على مسار جديد للقطار السريع (السخنة ــ العلمين) بالتحالف مع شركة رديكون للتعمير بقيمة ١٫٢ مليار جنيه، ومشروع إنشاء ورش صيانة بمحافظة مرسى مطروح لصالح القطار السريع بقيمة ٢ مليار جنيه، وجار التعاقد على تنفيذ مصنع لصالح إحدى الشركات العالمية باستثمارات تقارب ٤ مليارات جنيه.

وقال يوسف إن كونكريت بلس تدرس حاليا تعاقدات جديدة أغلبها مع كبار المطورين مثل سوديك وطلعت مصطفى وهايد بارك، ومراكز المالكة لمشروع ديستركت فايف كما أنه جار تسعير مشروع سكنى بقيمة تقارب المليارى جنيه مع شركة الديار القطرية ضمن مشروع سيتى جيت بالتجمع الخامس، مضيفا أن الشركة تستهدف خلال الفترة المقبلة التركيز على تنفيذ مشروعات البنية التحتية والنشاط الصناعى.

وتعاقدت «كونكريت بلس» فى الربع الأخير من ٢٠٢٣ على تنفيذ مصنع شركة يازاكى اليابانية بمحافظة الفيوم باستثمارات ٣٠ مليون يورو وهى من كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى أنظمة التوزيع الكهربائى للسيارات ومن المخطط تسليم المصنع المقام على مساحة 70 ألف متر مربع خلال عام، بالإضافة إلى التعاقد مع شركة راية على تنفيذ مركز إقليمى للداتا سنتر فى غرب القاهرة باستثمارات ٩٠ مليون دولار لصالح الشركة المصرية للاتصالات، كما تعاقدت على إنشاء محطة رفع المياه بالحى السكنى الثامن فى العاصمة الإدارية وذلك بقيمة ١٫٥ مليار جنيه.

وعن أزمة التعويضات القائمة بين المقاولين والمطورين، قال يوسف إن الشركة توصلت إلى تفاهمات مع المطورين حول أزمة فروق الأسعار، موضحا أن نقص السيولة التى تعانى منها السوق دفع الشركة لوضع شروط عند التعاقد مع جهات الإسناد تتعلق بسدد دفعة مقدمة تتراوح ما بين ٢٥ إلى ٣٠٪ لضمان توافر السيولة لدى المقاول خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة البنكية والخامات مطالب أغلب الموردين بالسداد العاجل.

وكشف يوسف عن قيام الشركة بزيادة رأسمالها من ٤٥٠ مليون جنيه فى يونيه ٢٠٢٣ إلى ١٫٢ مليار جنيه فى يونيه ٢٠٢٤ بزيادة ٧٥٠ مليون جنيه وذلك لتعويض نقص السيولة والإسراع بعمليات التنفيذ. وعن مستهدفات الشركة لتعزيز إيراداتها بالعملة الأجنبية، قال يوسف إن التعاقدات بالعملة الأجنبية لا تمثل أكثر من ١٠٪ من تعاقدات الشركة، وتعمل على زيادتها باستهداف المشروع ذات التمويل الأجنبى.

تابع: تشارك كونكريت بلس مع تحالف الستوم الفرنسية للمنافسة على مشروعات قطار القاهرة الإسكندرية، وسكك حديد الروبيكى، وطنطا ــ المنصورة وكلها مشروعات ممولة بالعملة الأجنبية.

وعلى مستوى خطط الشركة للتوسع فى الأسواق الخارجية، قال يوسف إن كونكريت بلس السعودية تدرس عدة مشروعات متعددة الاستخدامات فى الرياض، كما سبق أن تعاقدت الشركة على مشروع مول تجارى فى سلطنة عمان باستثمارات ١٫٢٥ مليار جنيه وجار دراسة التعاقد على مشروعين للنشاط السكنى باستثمارات ما بين ٤ ــ ٥ مليارات جنيه.

أضاف أن الشركة تمنح أولوية للتوسع الخارجى فى السوقين السعودية والليبية، بالإضافة إلى العراق حيث تأهلت إلى مشروع مستشفيات استنادا إلى خبراتها فى تنفيذ العديد المستشفيات داخل السوق المصرية. كانت وزارة الصحة العراقية، أجرت مباحثات مع شركات مقاولات مصرية، للمشاركة فى تنفيذ وإعادة تأهيل 12 مستشفى فى البلاد بإجمالى استثمارات 480 مليون دولار.

وعن آخر مستجدات مصنع الإطارات، توقع يوسف أن تبدأ أعمال التنفيذ فى الربع الأخير من العام الجارى بعد توصل الشركة إلى اتفاق على ٥٠٪ من التمويل المستهدف والذى يقدر بنحو ٣٥٠ مليون يورو سيتم توفيرها من خلال بنوك عالمية.

أضاف أن المكون المحلى للمشروع سيكون من خلال المساهمين بزيادة رأسمال الشركة بحوالى ٥ – ٧ مليارات جنيه خلال عامين، مضيفا أن كونكريت بلس ستحتفظ بحصة ٥١٪ من رأسمال شركة رولينج للصناعات المنفذة لمصنع الإطارات، و١٠٪ لمجموعة اللواء السعودية، وجار التفاوض مع مستثمرين محليين وأجانب للدخول كمساهمين فى الحصة المتبقية.

ويقام المصنع على مساحة ٤٠٠ ألف متر مربع بالمنطقة الاقتصادية فى العين السخنة وبطاقة إنتاجية 7.5 مليون إطار على ثلاث مراحل، وسيتم التعاقد على ماكينات المرحلتين الأولى والثانية لإنتاج ٥ ملايين إطار وفقا للمواصفات العالمية، ويعمل المصنع على تقليل فاتورة الاستيراد بتوفير ٥٠٪ من الإنتاج للسوق المحلية والباقى للخارج، وحسب تصريحات يوسف فإن استثمارات المرحلة الأولى من المشروع تبلغ ٥٠٠ مليون يورو تستغرق عامين مع بداية توفير التمويل.

وبخلاف نشاط المقاولات والصناعة، تعمل كونكريت بلس فى نشاط التطوير العقارى عبر ذراعها «كونكريت بلس للتطوير»، ويعد مشروع اربينو بالتجمع الخامس باكورة أعمالها باستثمارات تتجاوز مليارى جنيه مساحة ٢٠ ألف متر مربع.

وقال يوسف إن الشركة قاربت على التعاقد على قطعة أرض بمدينة الشيخ زايد بنشاط تجارى إدارى، كما تدرس عدة فرص استثمارية فى القاهرة الجديدة وأكتوبر وزايد؛ حيث تستهدف الشركة إقامة مشروعات تجارية إدارية. وتساهم كونكريت بلس بحصة ٥١٪ فى تأسيس شركة كونكريت بلس للتطوير «أصول سابقا» بمشاركة خالد سعيد ٣٣٪ وأيمن صبرى ١٦٪.

وعن خطة كونكريت بلس للطرح فى البورصة، قال يوسف «بالطبع يوجد اتجاه لذلك ولكن سيتم التعامل جديا مع خطة الطرح فى البورصة مع بداية تشغيل مصنع الإطارات بعد عامين، حتى يحصل سهم الشركة على القيمة العادلة فى سوق المال.

وتمتلك «كونكريت بلس» مساهمات فى البورصة المصرية بأكثر من ٢ مليار جنيه أبرزها حديد عز بحسب تصريحات طارق يوسف وذلك بخلاف الحصة التى تمتلكها «أكت فاينانشال» والبالغة ١.٣ ٪. ويمتلك المهندس طارق يوسف ١٦٫٢٧٪ من أسهم «أكت فاينانشال للاستشارات» والتى بدأ الاكتتاب فى زيادة رأسمالها عبر الطرح فى البورصة يوم الثلاثاء الماضى، وكانت «أكت فاينانشال» قد قررت زيادة رأسمالها من خلال طرح 360 مليون سهم بحصيلة إجمالية تقدر بـ 1.04 مليار جنيه.