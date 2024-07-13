يقيم المركز القومي للسينما، في تمام الثامنة مساء اليوم، عرضا لـ5 أفلام روائية قصيرة بسينما مركز الإبداع بدار الأوبرا، يعقبها ندوة يديرها الناقد أحمد سعد الدين.

كما يتضمن الأمسية السينمائية تكريم مخرجين عدد من خرجي أفلام إنتاج وحدة دعم السينما المستقلة التابعة للمركز والمشرف عليها الناقد السينمائي أحمد عسر.

ويجري عرض الأفلام التالية فيلم "فرحة" إخراج جيهان إسماعيل، والذي يستعرض قضية شائكة وهي العنف ضد المرأة بكل أشكاله، وتقدمه الفنانة نسرين يوسف من خلال شخصية "فرحة" التي تعيش صراعًا نفسيًا بسبب التعنيف الذي تتعرض له من زوجها ومن البيئة المحيطة بها.

وفيلم "راضية" إخراج شيماء طافش، وتدور أحداثه حول "هنا" وهي طفلة من أسرة فقيرة تفقد لعبتها الدمية، وتحاول أختها الطفلة "راضية"، التي تعمل في محل كوافير أن تصنع لها عروسة بديلة بأقل الأمكانيات بسبب ظروفها السيئة، لكن يحصل أمرًا غير متوقع بالأحداث.

كما سيتم عرض فيلم "البطاطا" والذي تدور فكرته من لوحة "آكلوا البطاطا" للرسام الهولندي فان جوخ، اللوحة تعبر عن حال عمال المناجم تحت خط الفقر، الذين لا يملكون سوى وجبة بطاطس واحدة في اليوم مع كوب من الشاي، وهو بطولة لبنى ونس، مختار رجب، كريم عبدالعليم، سارة هشام، ويمنى النجار.

وتشهد الأمسية السينمائية عرض فيلم "الرؤية" إخراج محمد سحيو، وفيلم "بقعة سودة" للمخرج أحمد شمس.