 ياو أنور وريان يقودان تشكيل البنك الأهلي أمام إنبي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ياو أنور وريان يقودان تشكيل البنك الأهلي أمام إنبي

الشروق
نشر في: الأربعاء 4 يونيو 2025 - 6:52 م | آخر تحديث: الأربعاء 4 يونيو 2025 - 6:52 م

أعلن طارق مصطفى، المدير الفني لنادي البنك الأهلي تشكيل فريقه الذي يخوض مباراة اليوم أمام إنبي، لحساب منافسات بطولة كأس رابطة الأندية.

ويواجه نادي البنك الأهلي فريق إنبي في الثامنة مساء اليوم الأربعاء، على استاد القاهرة، لحساب ذهاب نصف نهائي بطولة كأس عاصمة مصر.

وجاء تشكيل نادي البنك الأهلي لمباراة إنبي على النحو التالي:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي

خط الدفاع: إسحاقو يعقوبو - محمد عبد الغني - محمود الجزار - هشام صلاح

خط الوسط: سيرجي أكا - أحمد ربيع - محمد إبراهيم

خط الهجوم: أسامة فيصل - ياو أنور - أحمد ياسر ريان.

ويتواجد على مقاعد بدلاء نادي البنك الأهلي في مباراة اليوم كلًا من: أحمد صبحي - محمد فتحى - محمد بسيوني احمد مدبولي - داو سيريل - أحمد سعيد مصطفى عبد الرحيم - جريندو - أمير مدحت.


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