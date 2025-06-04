العشائر الفلسطينية تُشيد بالجهود المصرية لوقف إطلاق النار في غزة‎

أصدرت الهيئة العليا لشئون العشائر الفلسطينية، بيانًا صحفيًا، حيّت فيه الجهود المصرية المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، مؤكدة دعمها الكامل للمساعي الإقليمية والدولية الهادفة إلى إنهاء هذه المأساة الإنسانية والسياسية.

وأعربت الهيئة العليا لشئون العشائر، في بيانها، عن تقديرها العميق للدور الريادي الذي تقوم به جمهورية مصر العربية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدةً بالمواقف التاريخية الثابتة لمصر تجاه القضية الفلسطينية.



ووصفت الهيئة، مصر بأنها ليست مجرد وسيط، بل العمق الاستراتيجي والامتداد العروبي لغزة، وعنوان الثبات العربي في الأزمات.

كما ناشدت الهيئة، الرئيس عبد الفتاح السيسي، تكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية لوقف العدوان، ودعت إلى استثمار قدوم عيد الأضحى المبارك ليكون عيدًا للفرح والدين، وكذلك عيدًا للخلاص من آلة الحرب والدمار في غزة.

وأكدت الهيئة، على دور مصر المحوري في الضغط على المجتمع الدولي من أجل فتح المعابر وتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى القطاع، لافتة إلى صعوبة الاحتفال بالأعياد في ظل المجازر المتواصلة، ومعاناة أبناء غزة من الجوع والحرمان.

واستذكرت الهيئة موقف مصر الإنساني النبيل في ترتيب زيارة الرئيس الفرنسي لجرحى غزة في مستشفياتها، وهو ما كان له أثر سياسي مهم ساهم في تعديل الموقف الفرنسي تجاه القضية الفلسطينية، ودفع باتجاه اعتراف رسمي بالدولة الفلسطينية.

وفي ختام البيان، شددت الهيئة على أهمية استمرار مصر في استقبال الزعماء والقادة العالميين للاطلاع على الواقع الميداني بغزة، بما يعزز الضغط الدولي من أجل التوصل إلى وقف إطلاق نار شامل، مؤكدة أن مصر ستبقى الجسر العربي نحو الحرية والكرامة ، وأن الشعب الفلسطيني سيظل وفيًا لمواقفها الأصيلة.



