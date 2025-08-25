قال ليو بين، مساعد وزير الخارجية الصيني، إن قادة أكثر من 20 دولة ورؤساء 10 منظمات دولية سيحضرون قمة منظمة شنجهاي للتعاون 2025، التي ستُعقد في تيانجين في الفترة من 31 أغسطس حتى أول سبتمبر.

وأضاف ليو، في مؤتمر صحفي، أن هذه هي المرة الخامسة التي تستضيف فيها الصين قمة منظمة شنجهاي للتعاون، وهي القمة الأكبر منذ تأسيس المنظمة.

وأشار إلى أن القادة الأجانب المدعوين لحضور القمة يشملون: رئيس بيلاروسا ألكسندر لوكاشينكو، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيس إيران مسعود بزشكيان، ورئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، ورئيس قرغيزستان صدير جاباروف، ورئيس وزراء باكستان شهباز شريف، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس طاجيكستان إمام علي رحمان، ورئيس أوزبكستان شوكت ميرضيايف، ورئيس منغوليا أوخنا خورلسوخ، ورئيس أذربيجان إلهام علييف، ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، ورئيس وزراء كمبوديا هون مانيت، ورئيس جزر المالديف محمد مويزو، ورئيس وزراء نيبال كي بي شارما أولي، ورئيس تركيا رجب طيب أردوغان، ورئيس وزراء مصر مصطفى مدبولي، ورئيس تركمانستان سردار بردي محمدوف، ورئيس إندونيسيا برابوو سوبيانتو، والأمين العام للجنة المركزية للحزب الثوري الشعبي اللاوسي رئيس لاوس ثونغلون سيسوليث، ورئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، ورئيس وزراء فيتنام فام مينه تشينه، وغيرهم.

أما قادة المنظمات الدولية والآليات متعددة الأطراف المدعوين لحضور القمة فيشملون: الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، والأمين العام لمنظمة شنجهاي للتعاون نورلان يرميكباييف، ومدير اللجنة التنفيذية للهيكل الإقليمي لمكافحة الإرهاب التابع لمنظمة شنجهاي للتعاون أولاربك شارشيف، والأمين العام لرابطة كومنولث الدول المستقلة سيرجي ليبيديف، والأمين العام لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) كاو كيم هورن، والأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي إيمانغالي تاسماغامبيتوف، والأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي أسد خان، والأمين العام لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا خيرات ساريباي، ورئيس مجلس إدارة اللجنة الاقتصادية الأوراسية باكيتجان ساجينتاييف، ورئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية جين لي تشيون.