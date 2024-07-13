مزاعم إسرائيلية بإصابة محمد الضيف في القصف المكثف على خان يونس

زعمت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم السبت، بإصابة القائد العام لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في القصف المكثف على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقالت صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية، إن الهدف من الغارات التي شنها جيش الاحتلال على منطقة المواصي بخان يونس هو القضاء على محمد الضيف، الذي نجا من محاولات اغتيال في الماضي.

وأشارت إلى أن الهجوم استهدف أيضًا القضاء على مساعد «الضيف» الأيمن، رافع سلامة قائد لواء خان يونس.

ولفتت إلى أن جيش الاحتلال والقوات الجوية تحقق في نتائج الهجوم، وتقدر في تلك المرحلة أن القائد العام لكتائب القسام تعرض لإصابة بالغة، قائلة إنها «لا تستطيع التأكد من مقتل الضيف في الغارة».

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن «جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة كبيرة بقصف مخيمات النازحين في منطقة النُّص بخان يونس (جنوب قطاع غزة)، حيث خلفت هذه المجزرة المروّعة أكثر من 100 شهيد وجريح، بينهم أفراد وضباط من الدفاع المدني، في حصيلة أولية».

وأضاف في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، صباح السبت، أن «الطواقم الحكومية والإغاثية مازالت تنتشل عشرات الشهداء والجرحى حتى هذه اللحظة من مكان القصف والاستهداف»، ذاكرة أن «هذه المجزرة تأتي بالتزامن مع عدم وجود مستشفيات تستطيع استقبال هذا العدد الكبير من الشهداء والجرحى، وبالتزامن مع تدمير الاحتلال للمنظومة الصحية في قطاع غزة».

وأوضح أن «هذه المجزرة تأتي بعد ارتكاب الاحتلال مجازر مروّعة في منطقة الصناعة بحي تل الهوى، وفي أحياء مدينة غزة ومخيمات الوسطى، والتي راح ضحيتها أكثر من 100 شهيدٍ مما يرفع أعداد الشهداء بشكل متلاحق ومتسارع».

وأدان بأشد العبارات ارتكاب الاحتلال لهذه المجزرة الكبيرة والمجازر المستمرة بحق المدنيين، وكذلك اصطفاف الإدارة الأمريكية مع الاحتلال في جريمة الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة.

وحمّل الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية المسئولية الكاملة عن استمرار هذه المجازر المروّعة ضد المدنيين.

وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختلفة وكل دول العالم الحر بالضغط على الاحتلال وعلى الإدارة الأمريكية؛ لوقف حرب الإبادة الجماعية وإيقاف شلال الدم المتدفق في قطاع غزة.