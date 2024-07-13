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قال كرونيسلاف يوريتشيتش إنه فخور بأداء فريقه رغم الخسارة أمام الأهلي بنتيجة 3/2 مساء الجمعة في مباراة مؤجلة من الجولة 14 ببطولة الدوري.

وقال يوريتشيتش في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء الذي أقيم في ستاد القاهرة "لعبنا مباراة جيدة، فخور بأداء فريقي على مستوى الاستحواذ وصناعة الفرص والكرات العرضية".

وأضاف المدرب الكرواتي "مبروك للأهلي، وخبرة الأهلي حسمت اللقاء لصالحه، ومبروك للاعبي بيراميدز كانوا أبطالا".

وفسر المدير الفني لبيراميدز قراره بعدم البدء باللاعب المغربي محمد الشيبي في التشكيل الأساسي ثم دخوله بديلا بعد نصف ساعة، قائلا "الشيبي من أفضل لاعبي الفريق، وأهتم بالأمور الفنية والنفسية، فهو لاعب كبير، وأدى بشكل مميز وأنا فخور به".

وأشار كرونيسلاف يوريتيشيتش "بعد 10 أيام هناك شوط ثان أمام الأهلي، لا أحب حظ أوفر لأنها تعني أننا خسرت".

وأتم يوريتشييتش "أعتقد أن الأهلي سيخسر نقاطا في الفترة القادمة، والمباراة القادمة بيننا ستكون شرسة، وأنا مؤمن بفريقي وهذه طريقتي ومستمر بها".