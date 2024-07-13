تفتيش طلاب الثانوية أمام لجان الدقي لأداء امتحان التفاضل والتكامل

توافد طلاب وطالبات الثانوية العامة، صباح اليوم، على لجان مدرسة الأورمان الإعدادية بنين بالدقي، لأداء مادة الرياضيات البحتة «التفاضل والتكامل»، لشعبة علم رياضة، وسط إجراءات أمنية مشددة، لمنع الغش.

وفتحت اللجان أبوابها أمام الطلاب من الساعة الثامنة والربع حتى التاسعة صباحا.

وحرص رجال الأمن على تنظيم الطلاب والطالبات في صفوف منتظمة، مشددين على عدم اصطحاب الهاتف المحمول، والمعادن والسماعات وجميع متعلقات التدخين، وفرض كردون أمني بمحيط اللجان.

ورصدت «الشروق»، حالة من الترقب لدى الطلاب، وظهر الخوف والقلق على وجوه البعض، خوفا أن تأتي المادة معقدة وغير مباشرة، وتمنى علاء سمير، طالب، أن يأتى الامتحان في مستوى جميع الطلاب.

وأضافت سميرة أشرف، طالبة، أنها استذكرت المادة جيدا، وأجابت على بعض النماذج المطروحة على المواقع التعليمية وموقع الوزارة أيضا، متمنية أن يأتي الامتحان مباشرا وفي مستوى جميع الطلاب.