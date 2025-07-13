ميرتس يعلن تأييده لموقف ماكرون بشأن فرض رسوم جمركية مضادة على واشنطن

رغم التصعيد الجديد في الصراع الجمركي مع الولايات المتحدة، صرح المستشار الألماني فريدريش ميرتس بأنه لم يفقد بعد الأمل في التوصل إلى اتفاق.

وفي المقابلة الصيفية مع القناة الأولى بالتلفزيون الألماني "ايه آر دي"، قال ميرتس اليوم الأحد، إنه يجب استغلال الأسبوعين والنصف المتبقيين حتى الموعد النهائي في 1 أغسطس المقبل للتوصل إلى حل، وأردف: "وأنا أكرس جهودي لذلك بكل جدية."

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن أن الولايات المتحدة ستفرض، اعتبارًا من مطلع الشهر المقبل، رسومًا جمركية جديدة بنسبة 30% على السلع الأوروبية. وأكد ميرتس أن، شأنه شأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يؤيد فرض رسوم جمركية مضادة قوية إذا لم يتم التراجع عن هذا القرار. وقال: "لكن ليس قبل الأول من أغسطس."

وحذر المستشار الألماني بشدة من العواقب التي قد تواجه الاقتصاد الألماني في حال عدم التوصل إلى اتفاق. وقال: "إذا حدث ذلك، فسنضطر إلى تأجيل جزء كبير من جهودنا في السياسة الاقتصادية، لأن هذا الأمر سيطغى على كل شيء، وسيُصيب قطاع التصدير الألماني في الصميم."