مستوطنون يحرقون بركسا زراعيا في دير دبوان شرق رام الله وسط الضفة

أحرق مستوطنون، فجر يوم الأحد، بركسًا زراعيًا في بلدة دير دبوان شرق رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو، حسن مليحات، بأن المستوطنين اقتحموا منطقتي “المرج واد القطن شرقي البلدة، وألقوا مواد مشتعلة على بركس فارغ يُستخدم لتخزين الأعلاف، مما أدى إلى احتراقه بالكامل.

وأوضح أن البركس يعود للمواطنين صبري صنديح ويوسف عواودة.

وأشار إلى أن الحريق اندلع في ساعات الفجر، وتسبب بخسائر مادية كبيرة، حيث أتت النيران على كامل محتويات البركس قبل وصول طواقم الإطفاء.

ونوه بأن هذا الفعل يأتي بعد أيام قليلة من واقعة مماثلة في البلدة، قام خلالها مستوطنون بسرقة عدد من رؤوس الأغنام تعود لأحد المواطنين، ما يعكس نمطًا متكررًا من التعدي على الممتلكات.

وأكد مليحات أن مثل هذه الأفعال تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين الفلسطينيين واستقرارهم.

وشدد على أن غياب المساءلة يشجع المستوطنين على مواصلة هذه الانتهاكات.