10 شهداء و16 إصابة جراء قصف الاحتلال نقطة توزيع مياه وسط غزة

استشهد 10 فلسطينيين وأصيب 16 آخرون، اليوم الأحد، جراء قصف الاحتلال نقطة توزيع مياه شمال غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفاد مستشفى العودة، بوصول 10 شهداء، بينهم 6 أطفال، و16 إصابة، من بينهم 7 أطفال، عقب استهداف طائرات الاحتلال نقطة توزيع مياه في منطقة المخيم الجديد شمال غرب النصيرات.

وقالت مصادر طبية، إن 27 شهيدا ارتقوا بقصف الاحتلال قطاع غزة، بينهم 18 في مخيم النصيرات.

ولليوم الـ646 على التوالي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه وحرب الإبادة الجماعية على القطاع، مخلفًا آلاف الشهداء والجرحى.

وخلفّت حرب الإبادة أكثر من 195 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين، بينهم عشرات الأطفال.