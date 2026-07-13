نائب رئيس البرلمان الألماني يتوقع استمرار الهجمات بين إيران والولايات المتحدة لأشهر

توقع نائب رئيس البرلمان الألماني، أوميد نوريبور، أن تستمر الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران لأشهر مقبلة.

وقال السياسي المولود في إيران والمنتمي إلى حزب الخضر في مقابلة مع إذاعة "دويتشلاند فونك" الألمانية اليوم الاثنين: "من الممكن جدا أن يستمر هذا النمط من المواجهة كما هو بشكل دائم. فقد كان الحال كذلك أيضا خلال ما سمي بوقف إطلاق النار، إذ لم تكن الهجمات تقع يوميا، وإنما كل يومين"، مضيفا أن العودة إلى طاولة المفاوضات ستكون صعبة نسبيا، أيضا بسبب الضغوط الكبيرة التي تواجهها إيران.

وأضاف نوريبور: "في نهاية المطاف لن يكون هناك بديل عن ذلك، لكن من الممكن بالفعل أن نشهد خلال الأشهر المقبلة هذا الوضع المتقلب ذهابا وإيابا. وسيجرى الإيحاء بوجود محادثات، وسيجرى الإيحاء بإمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار، لكن ستستمر الهجمات بين الحين والآخر"، مؤكدا أنه ينبغي التدقيق بعناية في حقيقة الأوضاع على أرض الواقع.

وحذر نوريبور من معلومات مضللة بشأن الصراع. وفي إشارة إلى الإدارة الأمريكية ورئيسها دونالد ترامب، قال نوريبور إنهما أنكرا في السابق وقوع هجمات إيرانية على سفن، وأضاف: "أعلن ترامب مجددا أن مضيق هرمز مفتوح، وهذا ببساطة غير صحيح. ولذلك، فإننا نعيش إلى حد ما، فيما يتعلق أيضا بتصريحات الجانبين، فيما يشبه عالم الوهم، ويجب ألا ننخدع بذلك".