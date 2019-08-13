 أوكرانيا تطرد دبلوماسيا روسيا بتهمة بالتجسس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أوكرانيا تطرد دبلوماسيا روسيا بتهمة بالتجسس

كييف - أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 13 أغسطس 2019 - 4:04 م | آخر تحديث : الثلاثاء 13 أغسطس 2019 - 4:04 م

طردت السلطات الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، دبلوماسيا من سلك القنصلية العامة الروسية في مدينة لفوف، اتهمته بالتجسس.

وذكرت هيئة الأمن الأوكرانية، في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، إن وزارة الخارجية الأوكرانية أعلنت دبلوماسيا جاسوسا شخصية غير مرغوب فيها، بسبب قيامه بنشاطات تتنافى مع مركزه كموظف قنصلي".

وبحسب الهيئة، فقد قام الدبلوماسي الروسي بتجنيد متقاعد في الجيش الأوكراني كي يجمع معلومات استخبارية حول شخصيات سياسية واجتماعية، ووحدات القوات المسلحة والأجهزة الاستخباراتية، وحول عمل مدربين عسكريين أجانب في غرب أوكرانيا.

وأضاف البيان أن الدبلوماسي المذكور غادر أراضي أوكرانيا.

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