 هيئة الانتخابات بتونس ترفض أكثر من 66 طلب ترشح للرئاسة من أصل 97 - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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هيئة الانتخابات بتونس ترفض أكثر من 66 طلب ترشح للرئاسة من أصل 97

دينا النجار
نشر فى : الثلاثاء 13 أغسطس 2019 - 11:26 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 13 أغسطس 2019 - 11:26 ص

ذكرت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، صباح الثلاثاء، أن هيئة الانتخابات بتونس ترفض أكثر من 66 طلب ترشح لانتخابات الرئاسة من أصل 97.

وكان نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية فاروق بوعسكر، صري يوم السبت الماضي بإن العدد النهائي للأشخاص الذين أودعوا ترشحاتهم لانتخابات الرئاسة بلغ 97 شخصا، وذلك بعد أن ثبت أن أحد المرشحين سجل في باب الاستقبال بالهيئة إلا أنه لم يستكمل إجراءات التسجيل في المكتب المخصص لذلك.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية التونسية في العاشر من نوفمبر المقبل، حسب الهيئة العليا للانتخابات في البلاد.

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