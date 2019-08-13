فافرينكا يحقق انتصارا مثيرا وكيربر تودع منافسات بطولة سينسيناتي للتنس مبكرا

صعد السويسري ستانيسلاس فافرينكا إلى الدور الثاني ببطولة سينسيناتي لأساتذة التنس إثر انتصار مثير حيث حول تأخره بمجموعة أمام البلغاري جريجور ديميتروف إلى الفوز 5 / 7 و6 / 4 و7 / 6 (7 / 4) اليوم الثلاثاء في الدور الأول للبطولة.

بينما شهدت منافسات السيدات في البطولة نفسها خروجا مبكرا للألمانية أنجليك كيربر المصنفة الأولى على العالم سابقا، حيث خسرت في الدور الأول أمام الاستونية أنيت كونتافيت 6 / 7 (7 / 9) و2 / 6 .

وحقق ديميتروف بداية قوية في مباراته أمام فافرينكا لينتزع المجموعة الأولى، لكن اللاعب السويسري فرض سيطرته بعدها ليفوز بالمجموعة الثانية، وواصل تفوقه لينتزع المجموعة الثالثة الحاسمة ويخطف بطاقة التأهل.

واحتاج فافرينكا، الفائز بثلاثة ألقاب في بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى، إلى ساعتين و35 دقيقة لحسم المباراة.

ويلتقي فافرينكا في الدور الثاني، الروسي أندري روبليف /21 عاما/ الذي تأهل بالفوز على الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي 6 / 7 (4 / 7) و6 / 4 و6 / 2 .

وودع الفرنسي جايل مونفيس منافسات البطولة مبكرا بعدما تغلب عليه الأمريكي فرانسيس تيافوي 7 / 6 (9 / 7) و6 / 3 كما تغلب البلجيكي ديفيد جوفين على الأمريكي تايلور فريتز 6 / 4 و4 / 6 و6 / 4 ليلتقي في الدور الثاني الأرجنتيني جويدو بيا.

وفي منافسات فئة السيدات، صعدت البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا إلى الدور الثاني دون عناء كبير بعد أن انسحبت السويسرية بليندا بينسيتش من مباراة الدور الأول أمامها، وذلك عندما كانت أزارينكا متقدمة 6 / 4 و1 / صفر.

وتلتقي أزارينكا في الدور الثاني الكرواتية دونا فيكيتش التي صعدت بالفوز على التشيكية كاترينا سينياكوفا 6 / 4 و6 / 3 .