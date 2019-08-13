عرض هيكل ديناصور للبيع في دبي بـ14 مليون درهم

عرض موقع للمزادات في الإمارات هيكل ديناصور عمره 155 مليون عام للبيع في مزاد بقيمة تبدأ من 6ر14 مليون درهم (الدولار يعادل 67ر3 درهم).

ونشر موقع "الإمارات للمزادات" إعلانا عن عرض هيكل الديناصور للبيع، مشيرا إلى أنه معروض حاليا في قاعة بمركز التسوق الشهير "دبي مول"، وسوف ينتهي المزاد يوم 25 أغسطس الجاري.

وأوضح أن الهيكل يعود لديناصور شاب عمره 25 عاما يعود للعصر "الجوراسي"، وهو من نوعية الديناصورات ذات الأعناق الطويلة التي تتغذى على ورق الأشجار، وله ذيل طويل يشبه السوط وكان وسيلته للدفاع عن النفس ضد الحيوانات المفترسة، ويبلغ ارتفاع الهيكل العظمي 25 قدما (6ر7 مترا)، بينما يبلغ طوله 4ر24 مترا، وكان وزنه يعادل وزن خمسة أفيال.

ولفت إلى أن هيكل الديناصور مصاب بكسر في الذيل، ويعود ذلك إلى "عضة من حيوان مفترس"، أو تعرضه لإصابة جسمية أثناء العراك بالذيول".

وتم العثور على عظام الديناصور عام 2008 بالقرب من بلدة "تين سليب" بولاية وايومونج الأمريكية، وينتمي الديناصور لسلالة "ديبلودوسيداي"، واشترته شركة "إعمار" العقارية الإماراتية، عام 2014 من متحف "هيوستن للعلوم الطبيعية" بولاية تكساس.