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توفي رجل الأعمال حسين سالم، الثلاثاء، بعد صراع مع المرض في محل إقامته بإسبانيا، وذلك بعد أن قضى إجازة قصيرة في شرم الشيخ، وفقًا لمصدر مقرب من الأسرة.

وبمجرد تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك عن الحكم في 11 فبراير 2011، ظهرت على السطح العديد من قضايا الفساد ارتبطت بأسماء رموز النظام الراحل في مقدمتهم رجل الأعمال حسين سالم.

وفي أغسطس 2016 قررت اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات بالخارج، برئاسة النائب العام المستشار نبيل صادق، مخاطبة السلطات القضائية في كل من دولة سويسرا وإسبانيا وهونج كونج لرفع اسم رجل الأعمال حسين سالم وأفراد أسرته من قائمة تجميد الأموال والأصول والموجودات المتحفظ عليها في الخارج.

وجاء ذلك بعد إتمام التصالح النهائي واسترداد الدولة المصرية لأصول عينية ونقدية مقدارها 5 مليار و341 مليون و850 ألف جنيه.

وفي آخر لقاء تليفزيوني له في برنامج «كل يوم» المذاع عبر فضائية «one»، بتاريخ 1 أكتوبر عام 2016، مع الإعلامي عمرو أديب، جاءت أبرز تصريحاته كالتالي..

• لو رفعوا الحظر هنزل مصر، ومش متفائل أنهم هيخلصوا الموضوع لأن بقالنا 6 سنين.

•مش زعلان على الفلوس اللي دفعتها لأنها تنفيذ للقانون.

•لو ظهر أي مبلغ غير المعلن عنه في اتفاق التصالح عن إجمالي ثروتي ياخدوه.

•معنديش فلوس تاني برة وصعب تداول الأموال في الخارج في ظل الظروف الحالية.

•بتابع أخبار مصر وشايف فيها خير وبركة وشايفها أفضل بعد 30 يونيو وكنت متصور هتنصف ومحصلش.

•بقول للمسؤولين في مصر ربنا يقويكم وطبقوا أحكام القانون النهائية.

•الإخوان وقطر خلف ما حدث معي، وخاصة قطر بسبب شركتي «البحر المتوسط» لتصدير الغاز.

•أول حاجة عملها القرضاوي لما نزل ميدان التحرير قال حسين سالم وأمواله، وكذلك قيادات الإخوان.

•147 مليون جنيه ما تبقى من ثروتي وعليهم ديون بعد سداد مبلغ التصالح.

•بقول للناس اللي بتظلمني ربنا موجود وصدقوا اللي عايزينه.

•مش زعلان من مبارك عشان مكلمنيش وربنا يديله الصحة بندعيله.

•للي بيقول عملت ثروتي في عهد مبارك أنا أعرفه من 5 سنين بس، هعمل إزاى كل المبلغ ده في الفترة دي.

•الإخوان وقطر وراء ما أنا فيه الآن وسبب المأساة للجميع.

•فندق جوني فيل «خليج نعمة» مملوك لأولادي خالد وماجدة.

•بحب مصر وأولادي كمان بيحبوها رغم كل اللي حصل.

•بكره الإخوان وأمريكا وتركيا وقطر عمى.

•ليه هكتب مذكراتي مفيش حاجة أعرفها خطيرة عن مصر.

إحنا ما عندناش مليم غير اللي قولنا عليه وسددنا 5 مليارات جنيه للحكومة المصرية.

•الناس خيالهم واسع ولقطوا طعم الإخوان.. وعمري ما أخذت منصب سياسي في مصر.

• شايف مصر زي الفل وهتبقى عظمة.

•راضى عن اتفاق المصالحة لو أقدر أدي لمصر عنيا هديها.

•دفعت اتفاق المصالحة مع الحكومة المصرية 10% كاش والباقي ممتلكات.

•بليل قبل ما أنام بفكر في المرض.

• باكيا: كل اللي راح فداء للأولاد وأحفادي ربنا يخليهم.

•مش باكل وفي حاجات كتير تربطني بمصر.. والناس بتتكلم عليا كتير.

•عندي حل لمشكلة السياحة في مصر بدل ما أصرف فلوس على الدعاية أصرفها على النقل الجوي.

•25 يناير خدعة كبيرة من الإخوان وقطر وربنا نجانا في 30 يونيو.

•بقول للمسؤولين في مصر نفذوا القانون بلاش أيادي مرتعشة.

• مش متفائل أن المصالحة تخلص طول ما الأيادي مرتعشة.

•أول ما أجي مصر هعمل حفلة للعاملين والموظفين عندي لأني بحبهم جدا.

•باكيا: أنا وولادي تعبانين محدش بيصدق حاجة خالص.

•كان ممكن نفضل قاعدين هنا أسبانيا وعلدينا جنسية وكان ممكنمدفعش الفلوس.

•في رجال أعمال من نظام مبارك معاهم أكثر مننا بسأل هل دفعوا أي حاجة.