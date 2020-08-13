الرئيس الإسرائيلي: الاتفاق مع الإمارات هام واستراتيجي نحو عمليات جديدة في المنطقة

قال الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، إن الاتفاق ما بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة هام واستراتيجي نحو عمليات جديدة في المنطقة، آملًا أن تؤدي الخطوة إلى تعزيز الثقة بينه وبين شعوب المنطقة من أل الوصول إلى اتفاق واسع ومستقر.

وتوجه خلال تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الخميس، بالتهنئة لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، على الإنجاز الهام والمبهر.

وتوصلت إسرائيل ودولة الإمارات العربية إلى اتفاق تاريخي، بوساطة أميركية، لتطبيع العلاقات، وفقًا لما جاء في بيان مشترك.

وأعلن مسؤولون في البيت الأبيض «إتمام اتفاق للسلام في اتصال هاتفي اليوم بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي عهد الإمارات الشيخ محمد بن زايد».

وقالوا إن «إسرائيل وافقت، في إطار الاتفاق، على تعليق بسط سيادتها على مناطق في الضفة الغربية كانت تدرس ضمها».

https://twitter.com/ruvirivlin/status/1293948968657879040?s=07