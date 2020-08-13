 فيديو.. نائبة لبنانية مستقيلة: تم العبث بموقع انفجار مرفأ بيروت - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فيديو.. نائبة لبنانية مستقيلة: تم العبث بموقع انفجار مرفأ بيروت


نشر في: الخميس 13 أغسطس 2020 - 12:00 ص | آخر تحديث: الخميس 13 أغسطس 2020 - 12:00 ص

قالت النائبة اللبنانية المستقيلة، بولا يعقوبيان، إنه تم العبث بموقع انفجار مرفأ بيروت، والبلاد انزلقت إلى دولة بوليسية، وبحاجة الآن إلى تحقيق دولي بسبب غياب الثقة.
وأضافت لبرنامج «حديث بيروت» الذي يذاع عبر فضائية «الغد»، مساء الأربعاء، أن هناك حوالي 5000 آلاف شخص يعملون مع جمعيات مختلفة لمساعدة البيوت المتضررة من الانفجار، مشيرًة إلى أن هناك مسؤولين «مرتزقة» للاستفادة من هذه الكارثة التي حلت بالبلاد.
واستقالت بولا يعقوبيان من مجلس النواب عقب كارثة انفجار «مرفأ بيروت» الذي تسبب في وفاة ما لا يقل 160 شخصًا وإصابة أكثر من 5 آلاف.
وقال الرئيس اللبناني ميشال عون، إن التقديرات الأولية للخسائر التي مُني بها لبنان جراء الانفجار المدمر الذي وقع بــ(مرفأ بيروت) البحري في 4 أغسطس الجاري، تفوق 15 مليار دولار.
ويترقب اللبنانيون مسار التحقيقات الرسمية في كارثة انفجار مرفأ بيروت بعد إحالة الملف الى المجلس العدلي، لكن متابعين يشككون في إمكانية محاسبة المسؤولين الكبار الذين كانوا على علم بوجود شحنة نيترات الأمونيوم في الميناء.


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