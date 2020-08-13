مجهولون يضرمون النار في مدرسة شمالي أفغانستان

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قال مسؤولون في أفغانستان اليوم الخميس إن مجهولين أضرموا النار ليلا في إحدى المدارس بإقليم تخار شمالي البلاد.

وأفاد المسؤولون بأن مدرسة "أبو عثمان الطالقاني" هي أقدم مدرسة للمرحلة الثانوية وتقع في وسط مدينة طالقان عاصمة الإقليم، ويدرس فيها أكثر من ألفي طالب.

وأعلن متحدث باسم وزارة التعليم أن ستة فصول دراسية وثلاثة مكاتب إدارية بالإضافة إلى وثائق وكتب وأجهزة كمبيوتر احترقت بالكامل قبيل فجر اليوم الخميس، لكن رجال الإطفاء سيطروا على الحريق بعد ذلك.

وقال المسؤول: "نعتبر مرتكبي هذا الحادث أعداء للمعرفة والحكمة وأعداء لمستقبل أطفال أفغانستان".

وأفادت الشرطة بأن فريقا مشتركا يحقق في الحادث. ولم يتم تقديم أي معلومات عن عدد الأشخاص المتورطين.

ويعد تخار من بين الأقاليم المضطربة في البلاد، حيث يتنازع مسلحو طالبان والقوات الحكومية على السيطرة على غالبية المناطق فيه.

وتشكل الجماعات المسلحة أيضا تهديدا لأمن الإقليم.

ويأتي الحادث في الوقت الذي يُتوقع فيه إعادة فتح المدارس تدريجيا في غضون أسبوع بعد إغلاق دام خمسة شهور بسبب وباء كورونا.

ووفقا للتقرير السنوي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، هناك 7ر3 مليون طفل أفغاني خارج التعليم في المدارس حاليا، كما أن 54% فقط من الأطفال المسجلين في المدارس يكملون تعليمهم الابتدائي.

ووفقا للمسؤولين المحليين، لا يمكن للفتيات الذهاب إلى المدرسة بعد الصف السادس في معظم مناطق الإقليم .