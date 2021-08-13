طارق الشناوي: نجاح دنيا وإيمي في حياة سمير غانم ودلال عبد العزيز هدية إلهية

قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن دنيا وإيمي تمثلان أجمل هدية حصل عليها الراحلان سمير غانم ودلال عبد العزيز.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc" على شاشة "dmc"، مساء الخميس، أن سمير ودلال شاهد ابنتيهما في عز النجاح، دون أن يكون الراحلان هما السبب في ذلك لكنها جينات سمير ودلال التي انتقلت لـ"دنيا وإيمي".

وتابع: "عندنا مشكلة في الفن المصري، وهي إن ولاد الفنانين بيمارسوا الفن.. فيه جزء طبعًا عنده الموهبة، وجزء أكبر معندوش موهبة وماشيين باسم والده أو والدته.. لكن نموذج دنيا وإيمي مع دلال وسمير هو النموذج الصح".

وأشار إلى أن الأسرة يحق لها أن تساعد أبناءها في الخطوة الأولى، لكن تكملة الطريق يجب أن تكون مع الجمهور ودون أي تدخل.

وجدّد التأكيد على أن نجاح دنيا وإيمي في حياة سمير ودلال هدية إلهية كبيرة، ويمثل دافعًا للابنتين بأن يستمران في النجاح لا سيّما إذا أكملا المشوار بنفس القوة والنجاح.

يُشار إلى أن دلال عبد العزيز توفيت يوم السبت الماضي عن عمر ناهز 61 عامًا، بعد معاناة من مضاعفات إصابتها بكورونا علمًا بأنها كانت قد تعافت من الفيروس قبل أسابيع من وفاتها.

سمير غانم كان قد رحل في 20 مايو الماضي متأثرًا بإصابته بكورونا، علمًا بأن دلال توفيت دون أن تدري بوفاته، حسبما كشف زوج ابنتهما الإعلامي رامي رضوان.