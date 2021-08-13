غرق القاطرة ناصر 261 في النيل بعد حدوث ثقب داخلها

أعلنت وزارة الري، أنه أثناء مرور الوحدة النهرية ناصر ٦٢ والتي تقطر القاطرة ناصر ٢٦١ والمحملة بالطين الأسواني والتابعة لشركة النيل للنقل النهري أمام الاهوسة الملاحية بقناطر نجع حمادى الجديدة، حدث ثقب بداخل القاطرة، الأمر الذي أدى إلى غرقها بالحمولة على بعد ٣٠٠ متر من مدخل الأهوسة.



وانتقل عصام جاد الكريم مدير الإدارة العامة لقناطر نجع حمادي الجديدة والمهندس أشرف عبد الغني وكيل الإدارة للأعمال الكهروميكانيكية والأمن الإدارى ورئيس الهويس لموقع الحادث لتدارك الموقف بالتنسيق التام مع شرطة المسطحات المائية.



وأوضحت وزارة الري، أنه "على الرغم من المحاولات الكبيرة التي بذلتها الإدارة وشرطة المسطحات لتثبيت القاطرة بعيداً عن المسار الملاحى حتى لا تعيق حركة الملاحة النهرية من خلال ربط القاطرة في شمعات الانتظار، إلا أن كميات المياه الكبيرة التي دخلت إلى القاطرة أدت لغرقها بكامل الحمولة".



وأكدت وزارة الري، عودة حركة الملاحة بالنيل لوضعها الطبيعي، مشيرة إلى أنه جارى مرور الوحدات الملاحية من الاهوسة الملاحية لقناطر نجع حمادي بالمعدلات المعتادة.