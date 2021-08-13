محافظة القاهرة: إزالة 87 عقارا بـ«عزبة أبوقرن» في مصر القديمة

صرحت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بأن عدد العقارات التي تم إزالتها بشكل نهائي بمنطقة (عزبة أبوقرن) بحي مصر القديمة وصل حتى اليوم إلى 87 عقارا، مشيرة إلى أن عدد الأسر التي تم تسكينها وتسليمها الوحدات البديلة المجهزة بلغ 223 أسرة مستحقة.

ووجهت نائب المحافظ، خلال متابعتها أعمال الإزالة الجارية، بضرورة المضي بخطوات سريعة في أعمال الإزالة للانتهاء في الموعد المحدد لذلك؛ ليتسنى للجهات المعنية البدء في تنفيذ المشروع الترفيهي الذي وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشددة على ضرورة التعاون مع المواطنين من قاطني العقارات الجاري إزالتها وتنفيذ الأعمال بشكل منظم وتسليم المستحقين لوحداتهم المجهزة بمدينة (معا) بحي السلام فور الإخلاء، إلى جانب توفير سيارات تابعة للمحافظة لمساعدة أهالينا من قاطني المنطقة الجاري إزالتها في توصيل متعلقاتهم للسكن الجديد.

وأشارت إلى أن تلك الأعمال تأتي في ضوء ما وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير منطقة الفسطاط في مصر القديمة، وذلك لاستعادة الوجه الحضاريّ للمنطقة وزيادة نسبة المسطحات الخضراء، ولتتكامل على نحو نموذجيّ مع التطوير الذي تم ببحيرة عين الصيرة والمتحف القومي للحضارة المصرية، وليتزامن ذلك أيضا مع تنفيذ الخطة الاستراتيجية التي وضعتها الدولة؛ للقضاء على المناطق العشوائية غير الآمنة، والتي تمثل خطورة على حياة المواطنين ولتوفير حياة كريمة لكل مواطن بمجتمع راقٍ متحضر.

جدير بالذكر أن رؤية مشروع التطوير تعتمد على تصميم حديقة عامة تكون لها إطلالة على عدد من المواقع والمعالم الأثرية والتاريخية، وذلك من خلال توسطها بين تلك المعالم والمواقع، مما يجعلها مقصدا سياحيا إقليميا وعالميا، إلى جانب إتاحة عدد من الأنشطة الترفيهية، وكذا الصناعات التقليدية الخاصة بالمنطقة، وذلك اعتماداً على إحياء التراث الخاص بها عبر مختلف العصور التاريخية.

وترجع أهمية إنشاء حديقة مركزية للقاهرة بمنطقة الفسطاط التي تتمتع بموقع جغرافي في قلب القاهرة، ومكانة تاريخية فريدة لقربها من مجمع الأديان والحضارات، ويعد إنشاء هذه الحديقة سبب في تحقيق التنمية المستدامة للمنطقة، وسيوفر متنزهاً للأسر المصرية، وواجهة سياحية مفتوحة للاطلاع على جمال القاهرة التاريخية.