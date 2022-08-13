واصلت دول العالم تسجيل إصابات ووفيات جديدة جراء تفشي جائحة "كورونا" عالميًا، اليوم السبت، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

ففي الفلبين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4 آلاف و 679 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و48 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و827 ألفا و 758 حالة والوفيات إلى 60 ألفا و992 حالة.

وفي مالطا،أعلنت وزارة الصحة تسجيل 30 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" دون تسجيل حالات وفاة جديدة؛ ليصل بذلك إجمالي الإصابات إلى 113 ألفا و501 حالة والوفيات إلى 797 حالة.

وفي ليتوانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1093 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، وحالة وفاة واحدة جديدة؛ ليبلغ بذلك إجمالي الإصابات مليونا و97 ألفا و367 حالة، والوفيات إلى 9 آلاف و229 حالة.

وسجلت فيتنام 1815 إصابة جديدة ووفاة شخص واحد بالفيروس التاجي؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 11 مليونا و364 ألفا و355 حالة والوفيات إلى 43 ألفا و97 حالة.

كما سجلت كرواتيا 1215 إصابة جديدة ووفاة 12 شخصا؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و200 ألف و113 حالة، والوفيات إلى 16 ألفا و484 حالة.

وفي سلوفينيا، سجلت السلطات الصحية 1567 إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و102 ألف و935 حالة، ولم تسجل البلاد أي وفيات جديدة ليظل تراكمي الوفيات عند 6743 حالة.

وسجلت لاوس 109 إصابات جديدة بـ "كورونا"؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى 212 ألفا و323 حالة، ولم تسجل البلاد أي وفيات جديدة؛ ليظل تراكمي الوفيات عند 757 حالة.

فيما سجلت كمبوديا 28 إصابة جديدة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 137 ألفا و207 حالات، ولم تسجل البلاد أي وفيات جديدة؛ ليظل تراكمي الوفيات عند 3056 حالة.

وفي إيطاليا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 24 ألفا و 785 إصابة جديدة و129 حالة وفاة؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 21 مليونا و480 ألفا و76 إصابة، وتبلغ حصيلة الوفيات 173 ألفا و982 حالة.

وسجلت فرنسا 21 ألفا و175 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 34 مليونا و213 ألفا و94 حالة، ولم تسجل البلاد أي وفيات جديدة؛ ليظل تراكمي الوفيات ثابتا عند 153 ألفا و64 حالة.

فيما سجلت صربيا 5255 إصابة جديدة ووفاة 14 شخصا بالفيروس التاجي؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و203 آلاف و39 حالة، والوفيات إلى 16 ألفا و 438 حالة.

وفي كوبا، سجلت السلطات الصحية 101 إصابة جديدة بـ "كورونا" دون تسجيل حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و109 آلاف و 360 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 8529 حالة.