ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن إتش كي"، اليوم السبت، أنه تم إلغاء 65 رحلة جوية في اليابان بسبب قرب إعصار "ميري".



وعانت 400 أسرة من انقطاع التيار الكهربائي في محافظة شيزوكا اليابانية، التي من المتوقع أن يضربها الإعصار في الساعات المقبلة، كما أُلغيت العبّارات في محافظات كاناغاوا وتشيبا وإيباراكي، كما نقلت وكالة "سبوتنيك".



وطلبت السلطات اليابانية في وقت سابق من نحو 72 ألف شخص في محافظة شيزوكا الإجلاء.



نشأ إعصار "ميري"، الذي يعني "صدى" باللغة الكورية، جنوب اليابان يوم الجمعة. ومن المتوقع أن يضرب الإعصار الساحل الشرقي لليابان في وقت لاحق اليوم السبت. من المتوقع أن تكون محافظة شيزوكا أول من يتعرض للضرب.



وفقًا لخدمات الطقس اليابانية، هطل بالفعل أكثر من 200 ملم من الأمطار في المحافظة خلال الـ24 ساعة الماضية ، ومن المتوقع أن يهطل ما يصل إلى 300 ملم بحلول صباح الأحد.



في غضون ذلك، أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي (EMSC) أن زلزالا بقوة 5.8 درجة وقع قبالة سواحل الفلبين اليوم السبت.



وتم تسجيل الزلزال في الساعة 6:25 صباحا بالتوقيت العالمي المنسق (6:25 بتوقيت جرينتش).



كان مركز الزلزال على بعد 56 كيلومترا جنوب غربي مقاطعة كوتاباتو الفلبينية و30 كيلومترا جنوب غربي ريمبيسو، على عمق 40 كيلومترا.



وإلى وقت كتابة هذه السطور لا توجد معلومات فورية عن الخسائر أو الدمار.