 الطبيعة تقول كلمتها.. عاصفة تلغي 65 رحلة جوية باليابان وزلزال عنيف يضرب الفلبين - بوابة الشروق
السبت 13 أغسطس 2022 11:52 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد سلسلة انتصارات الفارس الأبيض.. برأيك من بطل الدوري العام ؟

النتـائـج تصويت

الطبيعة تقول كلمتها.. عاصفة تلغي 65 رحلة جوية باليابان وزلزال عنيف يضرب الفلبين

وكالات
نشر في: السبت 13 أغسطس 2022 - 11:43 ص | آخر تحديث: السبت 13 أغسطس 2022 - 11:43 ص
ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن إتش كي"، اليوم السبت، أنه تم إلغاء 65 رحلة جوية في اليابان بسبب قرب إعصار "ميري".

وعانت 400 أسرة من انقطاع التيار الكهربائي في محافظة شيزوكا اليابانية، التي من المتوقع أن يضربها الإعصار في الساعات المقبلة، كما أُلغيت العبّارات في محافظات كاناغاوا وتشيبا وإيباراكي، كما نقلت وكالة "سبوتنيك".

وطلبت السلطات اليابانية في وقت سابق من نحو 72 ألف شخص في محافظة شيزوكا الإجلاء.

نشأ إعصار "ميري"، الذي يعني "صدى" باللغة الكورية، جنوب اليابان يوم الجمعة. ومن المتوقع أن يضرب الإعصار الساحل الشرقي لليابان في وقت لاحق اليوم السبت. من المتوقع أن تكون محافظة شيزوكا أول من يتعرض للضرب.

وفقًا لخدمات الطقس اليابانية، هطل بالفعل أكثر من 200 ملم من الأمطار في المحافظة خلال الـ24 ساعة الماضية ، ومن المتوقع أن يهطل ما يصل إلى 300 ملم بحلول صباح الأحد.

في غضون ذلك، أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي (EMSC) أن زلزالا بقوة 5.8 درجة وقع قبالة سواحل الفلبين اليوم السبت.

وتم تسجيل الزلزال في الساعة 6:25 صباحا بالتوقيت العالمي المنسق (6:25 بتوقيت جرينتش).

كان مركز الزلزال على بعد 56 كيلومترا جنوب غربي مقاطعة كوتاباتو الفلبينية و30 كيلومترا جنوب غربي ريمبيسو، على عمق 40 كيلومترا.

وإلى وقت كتابة هذه السطور لا توجد معلومات فورية عن الخسائر أو الدمار.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك