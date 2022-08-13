11 قتيلا و20 جريحا في محاولة اختراق سجن بالمكسيك

أدت أعمال شغب اندلعت في أحد السجون وامتدت إلى شوارع مدينة سيوداد خواريز بولاية تشيهواهوا المكسيكية على الحدود مع الولايات المتحدة إلى مقتل 11 شخصا، وإصابة 20 آخرين.

وقال ريكاردو ميخيا بيرديجا وكيل الأمن العام، خلال إفادة صحفية: "اندلع قتال داخل مركز الاعتقال خلف 20 نزيلا مصابا".

وأضاف: "أربعة منهم أصيبوا بأعيرة نارية، وتعرض الباقون للضرب والارتجاج. وتوفي نزيلان متأثرين بجروح ناجمة عن أعيرة نارية".

وبحسب ميخيا، استعيدت السيطرة على السجن، لكن عصابة "مشيكليس" التي شاركت في الاشتباك داخل السجن، بدأت في أعمال شغب ومهاجمة المدنيين في مدينة سيوداد خواريز.

وأضاف المسؤول: "نتيجة لذلك قتل تسعة أشخاص إضافة إلى حالتي وفاة داخل السجن، ومن بين القتلى أربعة من موظفي ميغا راديو ومضيف وثلاثة فنيين".

و اعتقلت الشرطة ستة من أفراد عصابة "مشيكليس" المتورطين في الهجمات في المدينة. وبحسب وزارة الأمن، استعيد النظام في المدينة.