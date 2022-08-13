نائب رئيس اتحاد المصريين بالسعودية: حامل تأشيرة موسم الرياض بإمكانه أداء العمرة

قال نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية عادل حنفي، إن حاملي تأشيرة الزيارة للمملكة بإمكانهم أداء العمرة في أي وقت، موضحًا أن التأشيرات تشمل تأشيرة الزيارة العائلية، وزيارة العمل، والزيارة التجارية والسياحية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن حاملي تلك التأشيرات من حقهم الاعتمار والصلاة بالمسجد النبوي والروضة الشريفة، وفقًا لضوابط حددتها المملكة.

وسألت الإعلامية عن إمكانية أداء العمرة إذا امتلكت تأشيرة لحضور فعاليات موسم الرياض، ليجيب نائب رئيس اتحاد المصريين بالسعودية، بأن حامل التأشيرة بإمكانه أداء العمرة دون مشكلة.

وأوضح أن الضوابط تشمل حمل المعتمر لشهادة تطعيم ضد فيروس كورونا مؤمنة بـQR CODE، إضافة إلى حصوله على التطعيمات المسموح بها في السعودية، مشددًا على أهمية الحجز على تطبيق «توكلنا» قبل دخول الحرم الشريف، وعلى تطبيقي «اعتمرنا» و«توكلنا»، قبل زيارة المسجد النبوي الشريف.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، السماح للقادمين من الحاصلين على تأشيرة أمريكا وبريطانيا ودول شنجن، أداء فريضة العمرة بلا قيود.

كما بيّنت الوزارة أنه «يمكن للحاصلين على تأشيرة الزيارة العائلية والزيارة الشخصية أن يؤدوا فريضة العمرة بكل سهولة ويسر من خلال حجز موعد عن طريق تطبيق (اعتمرنا)، وذلك أثناء زيارتهم لأقاربهم وأصدقائهم في المملكة، وذلك بالتقديم على المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات.